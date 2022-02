Dali ste sa zaočkovať v zahraničí? Takto môžete získať digitálny COVID preukaz

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spúšťa od 9. februára proces vydávania Digitálneho COVID preukazu Európskej únie (EÚ) ľuďom, ktorí sú zaočkovaní v zahraničí a nechajú sa doočkovať na Slovensku. Ako informuje NCZI, očkovať sa bude môcť každý, komu bola podaná prvá alebo druhá dávka vakcíny proti Covid-19 v zahraničí a má o tom potvrdenie.

Doplňujúcu dávku získa buď u ambulantného lekára, ak má slovenské zdravotné poistenie, alebo vo vakcinačnom centre. „Záujemca o očkovanie si stiahne na stránke korona.gov.sk vzor čestného vyhlásenia. Čestné vyhlásenie vytlačí, uvedie v ňom pravdivé a úplné údaje, podpíše ho a bez registrácie sa môže dať zaočkovať. Lekárovi spolu s čestným vyhlásením predloží aj originál a kópiu potvrdenia o očkovaní v zahraničí," uvádza ďalej NCZI.

Lekár zapíše do systémov NCZI údaje, ktoré sa do nich štandardne zapisujú pri očkovaní. Zaočkovaná osoba následne požiada na korona.gov.sk o získanie COVID-19-PASS-u, ktorý bude potrebovať na vygenerovanie Digitálneho Covid preukazu EÚ na korona.gov.sk. Vo svojom preukaze bude mať pritom zapísanú iba dávku podanú na Slovensku. Vakcinačné centrá ani lekári totiž nebudú nahrávať do systému zápisy o očkovaní v zahraničí.

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.