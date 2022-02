Slovenský zväz včelárov nemieni zostať ticho: OĽANO pracuje na zániku slovenského včelárstva!

Drastické obmedzenie včelárstva, ktoré pripravujú poslanci hnutia OĽANO v rámci zákona o ochrane zvierat, spôsobí historický nedostatok medu pre slovenských spotrebiteľov a zvýši dovoz nekvalitného, sfalšovaného medu na Slovensko.

Poškodí tiež opeľovaciu činnosť včiel, a tým poľnohospodársku i záhradkársku produkciu v celej krajine. Slovenský zväz včelárov (SZV) sa proti týmto nekompetentným aktivitám dôrazne ohradzuje a bude proti ním aktívne vystupovať.

Ako ďalej informoval Milan Rusnák, predseda SZV, skupina poslancov Národnej rady (NR) SR hnutia OĽANO okolo Moniky Kozelovej a Martina Fecka pracuje na príprave zákona o ochrane zvierat. Jeho súčasťou má byť aj obmedzenie chovu včelstiev na štvorcový kilometer (km2). Navrhujú, aby bol počet včelstiev regulovaný na maximálne dve včelstvá na km2. Pri rozlohe Slovenska 49.000 km2 by to znamenalo pokles včelstiev až o 72 %, z 350.000 na 98.000 včelstiev. Počet včelárov by sa tak rapídne znížil z aktuálnych približne 22.000 len na niekoľko tisíc.



Ročná produkcia medu slovenských včelárov sa podľa Rusnáka pritom v súčasnosti pohybuje na úrovni 5,5 milióna kilogramov (kg) ročne. Návrh poslancov OĽANO by podľa neho spôsobil jej zníženie na 1,6 milióna kg ročne a sebestačnosť Slovenska vo výrobe medu by poklesla na historicky najnižšiu úroveň, len 17 až 20 %. Už v súčasnosti sa pritom pohybuje na úrovni 60 až 70 % spotreby obyvateľstva.