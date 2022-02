Extrémne nízky záujem o očkovanie: Dopyt po vakcíne v tomto kraji klesol takmer o 90 percent!

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podal za uplynulý týždeň (31. 1. - 6. 2.) celkovo vyše 700 vakcín proti ochoreniu COVID-19, pričom až 75 percent z nich tvorili tretie, posilňovacie dávky. Kraj na základe dát z posledného očkovacieho turnusu registruje znížený záujem o vakcínu proti COVID-19 v porovnaní so začiatkom januára až o 87 percent.

TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Vakcínu kraj ľuďom sprístupnil každý pracovný deň v týždni, a to v dvoch nákupných domoch v Prešove a v Poprade. Krajské veľkokapacitné očkovacie centrá v Prešove, Poprade a Humennom ostali počas piateho týždňa roku zatvorené a mobilná jednotka kraja nemala naplánované žiadne očkovanie v obciach či firmách.

Víkendové očkovanie v réžii krajskej samosprávy bolo rovnako realizované len v nákupných domoch v Prešove a v Poprade. "PSK upozorňuje verejnosť, že v aktuálnom týždni od 7. do 13. februára realizuje očkovanie už v upravenom režime. Veľkokapacitné očkovacie centrá PSK v Prešove, Poprade a v Humennom ostávajú nateraz zatvorené a vakcinácia v obchodných domoch v Prešove a v Poprade prebieha už nie denne, ale len počas piatka, soboty a nedele. V piatok je to v čase od 15.00 h do 18.00 h a cez víkend medzi 10.00 h a 17.00 h," uviedla Jeleňová.

Kraj v novom roku doteraz celkovo aplikoval 16.060 vakcín proti ochoreniu COVID-19, pričom počas týždňa od 31. januára do 6. februára to bolo 724 vakcín.