Slovensko si užije pár dní predjaria: Ortuť teplomera sa bude šplhať k 15 °C

Z hrubého kabáta do tenších jarných bundičiek! Ak ste milovníkmi teplejšieho počasia, určite vás potešíme. Už dnes a v nasledujúcich dňoch sa budú teploty šplhať k 15 °C. Nad rozsiahlu časť Európy totiž zosadne tlaková výš a my si užijeme tzv. predjarie. A to nie je všetko.

Dlhodobý výhľad meteorológov naznačuje, že vo februári bude na Slovensku panovať teplejšie počasie a zrejme veľa slnečných dní. Aj keď uplynulý týždeň a víkend hlavne na severe Slovenska snežilo, bielu perinu tento týždeň môžu potrápiť teploty vyššie nad nulou. Príjemné jarné počasie už pocítia dnes obyvatelia západného Slovenska, keď sa ortuť teplomera začne pomaličky šplhať k hranici 15 stupňov. Podľa predpovedí Meteo Slovensko bude teplota v najbližších dňoch na juhozápade od 11 °C do 14 °C, čo sú už skutočne jarné teploty. Ale pozor! Na severe a východe Slovenska teploty porastú o niečo menej, a to len na 3 až 8 °C a slnečným lúčom bude brániť väčšia oblačnosť. Otvoriť galériu Čakajú nás príjemné teploty. Zdroj: istock Padne rekord? Hoci možno hovoriť o takmer jarnej teplote, rekord si práve v tento deň drží rok 2001, keď bolo na Slovensku nameraných až 17,4 stupňa. Streda prinesie podobné slnečné počasie. Teploty však môžu klesnúť o čosi nižšie. Predpoklady hovoria o tom, že na západnom Slovensku budú teploty v rozmedzí 8 až 13 stupňov Celzia. Ostatné územie bude o niekoľko stupňov chladnejšie. Podľa klimatológa Pavla Faška zo SHMÚ je na dané obdobie skutočne teplo, no teplotné rozdiely v rámci Slovenska sú veľké. „Oteplenie tento týždeň určite pocítime, najvýraznejšie ale na miestach, kde nie je snehová pokrývka. Kým napr. na Orave je aktuálne takmer 90 cm snehu, nemožno očakávať, že teploty stúpnu na dvojcifernú hodnotu. Naopak, na juhozápade teploty skutočne pri dlhšie trvajúcom slnečnom žiarení môžu dosiahnuť 14 stupňov," vysvetlil Faško. Podľa klimatológa nepôjde o dlhodobé oteplenie.