Elemír Szamko havaroval s autobusom v Srbsku: Usmrtil 5 ľudí, po vyše roku je von z basy!

Za mrežami si dlho neposedel! Vodič autobusu Elemír Szamko (62) z Gemerskej Hôrky (okr. Rožňava) dostal za usmrtenie piatich ľudí v júni 2016 tri roky nepodmienečne, ale v base pobudol len niečo vyše roka.

Nový Čas zistil, že za dobré správanie za múrmi väznice ho na návrh jej riaditeľa súd pustil domov, kde si odpyká zvyšok trestu. Ako je to možné?

Odsúdený šofér autobusu si podľa nariadenia súdu musí odpykávať trest domáceho väzenia. Nový Čas sa ho pokúšal nájsť v Gemerskej Hôrke, kde býva. Nikto neotváral, bránka bola zatvorená a zvonček nemajú. Jeden zo susedov Novému Času prezradil: „Videl som ho uplynulú nedeľu vonku pri jeho garáži. Aj som povedal, že by mal vyvetrať, aby sa mu nepokazila pálenka.“ Starosta obce Tibor Balázs o návrate Szamka domov vedel od polície. „Od jeho návratu som ho videl len raz niekde na ulici pri obchode,“ prezradil nám.

Kryli sa navzájom?

Szamkovo domáce väzenie poriadne zamávalo Branislavom Horňákom (46), ktorý pri osudnej nehode autobusu prišiel o mamu Eriku († 67) a sestru Martinu († 34). „Už samotný rozsudok bol jedno veľké svinstvo! Uznať mu opakovanú, minimálne 44-násobnú jazdu bez vodičáka ako poľahčujúcu okolnosť po tom, ako zabil piatich ľudí a napriek tomu neprestal jazdiť štýlom, ktorý viedol k nehode, to sa nedá pochopiť. A to, že ho prepustili a neodsedel si ani polovicu smiešneho trestu, nikdy sa neospravedlnil a svoj čin neoľutoval, to už vôbec nie,“ povedal Branislav.

„Pýtam sa verejne Szamka aj jeho bývalého zamestnávateľa zo spoločnosti Aeolus, či sa kryjú navzájom preto, aby ten, kto má na svedomí životy piatich ľudí, vyviazol bez trestu a aby mu to na revanš ten druhý zaplatil? Odkiaľ máte na právnika, ktorý berie 150 eur na hodinu?

Kto vám, pán Szamko, dokázal zabezpečiť, že spis putoval zo Srbska na Slovensko jeden a pol roka a už po roku sa likvidovali výkazy jázd? Hoci ste mali odobraný vodičský preukaz, už pol roka po nehode vás vzal bývalý zamestnávateľ naspäť a tvrdili ste, že pracujete ako tlmočník. Vy, ktorý podľa vlastných slov ste nevedeli ani dobre po slovensky? Ako je možné, že vodičský preukaz, ktorý vám zadržali Srbi, následne vydali vášmu zamestnávateľovi a neodoslali ho našim orgánom? Ako vám zamestnávateľ umožnil výkon práce vodiča v zahraničí?“ verejne vyzýva Szamka Horňák, aby prehovoril.

„Nech už nejazdia podobne nevyspatí šoféri len preto, že im nejaký zamestnávateľ zaplatí o 100 eur viac a riskujú životy všetkých naokolo. Zabili ste mi mamu, zabili ste mi sestru, zabili ste päť ľudí! Tak aspoň pre pocit nejakej tej elementárnej spravodlivosti nemlčte už!“ dodal Horňák, ktorý vypátral, že vodiči mali pred tragédiou naplánovanú cestu z Partizánskeho do Solúna, kde mali mať povinnú prestávku a vystriedať ich mali Gréci.