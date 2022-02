V Košiciach porodila dieťa žena s trpasličím vzrastom: Inšpiratívne slová mladej mamičky!

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca sa uskutočnil raritný pôrod pacientky s achondropláziou, teda trpasličím vzrastom. Mamička v čarovný dátum 2. 2. 2022 porodila v zariadení zdravé dievčatko, ktorému dala meno Lara.

Ako informovala nemocnica, Annamária (27) má síce len 123 centimetrov, ale obrovskú radosť zo života. Miluje cestovanie a svoju rodinu, ktorá sa len pred pár dňami rozrástla o prvé bábätko. Krásne dievčatko sa narodilo s mierami 45 centimetrov a 2690 gramov, uvádza sa v tlačovej správe.

Pôrod podľa mamičky prebiehal bez komplikácií a všetko išlo "svižne". "Bolo to naozaj rýchle. Nekonečných bolo prvých 24 hodín, pretože som už chcela byť s malou. Teraz si užívame jedna druhú," povedala šťastná Annamária.

Čerstvá mamička pochádza zo Slovenska a študuje vo Viedni, kde sa aj spoznala so svojím manželom, ktorý pochádza z Dubaja. "Mám 123 centimetrov, 1-2-3 sú čísla, ktoré postupne rastú a aj mojím životným mottom je napredovať, nezostávať na jednom mieste," tvrdí inšpiratívna žena.

Annamária podľa nemocnice rodila v 38 tt. "Dcérka absolvovala rôzne vyšetrenia a odbery a keďže môj manžel má „normálnu“ výšku, je veľká pravdepodobnosť, že Lara nebude mať achondropláziu," myslí si šťastná mamička.

Ženám s achondropláziou, ktoré majú pred otehotnením obavy, by chcela odkázať, aby ich neodradzovala ich výška. "Ak do tehotenstva pôjdu so srdcom a odhodlaním, budú mať pri sebe tých správnych ľudí, ktorí im môžu a podporia ich, všetko bude v poriadku." Ako tvrdí, bála sa o svoje kĺby, ale pribrala len 8,5 kíl. "Niektorí Slováci majú rôzne predsudky, ale v zahraničí sa nestretávam s toľkými pohľadmi," uzavrela Annamária.