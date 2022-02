Rušňovodiča osobáku zbalili policajti, nafúkal 2,5 promile: ZSSK nebude takéto incidenty tolerovať

Jeden z rušňovodičov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) riadil v nedeľu večer vlak na trati Komárno – Dunajská Streda – Bratislava pod vplyvom alkoholu.

Policajti mu v železničnej stanici Dunajská Streda namerali 2,5 promile alkoholu v dychu. Potvrdil to hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že policajti rušňovodičovi ďalšiu jazdu zakázali a vlak bol odrieknutý. Dvadsať cestujúcich pokračovalo v jazde ďalším vlakom.

„S platnosťou od dnešného dňa som nariadil až do odvolania vykonávanie dychových skúšok zameraných na alkohol pre všetok vlakový personál nastupujúci do práce, a rovnako som nariadil zvýšiť počet takýchto kontrol aj po ukončení pracovných zmien. S previnilcom sa, samozrejme, ihneď rozlúčime. Ďalej ho bude riešiť policajný zbor,“ povedal predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň. Situácia je podľa neho o to smutnejšia, že išlo o človeka, ktorý spoľahlivo viedol vlaky viac ako 35 rokov. Koreň dodal, že ZSSK nebude takéto incidenty tolerovať, pretože vrhajú zlé svetlo na viac ako 1 200 rušňovodičov spoločnosti.

Vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy podľa vyjadrenia trnavskej polície na sociálnej sieti zadržal a obvinil 51-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky pri výkone povolania. Stíha ho v tzv. super rýchlom konaní, to znamená, že do rozhodnutia o vine a treste zostáva obvinený v cele policajného zaistenia. Zákon stanovuje v tomto prípade trest odňatia slobody na dva roky až päť rokov.

Vlakvedúca vlaku Os 4328 kontaktovala v nedeľu večer dispečera ZSSK, pretože rušňovodič nezastavil vlak na dvoch zastávkach - Horná Zlatná a Okoličná na Ostrove. V Dunajskej Strede sa ho už ujali príslušníci polície.