Vodiči, pozor: Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre všetku dopravu, na cestách sú viaceré nehody

Horský priechod (HP) Donovaly je uzatvorený pre všetku dopravu. Smerom z Banskej Bystrice sa tam v pondelok ráno skrížil autobus.

Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Husté sneženie komplikuje dopravu aj na Fačkovskom sedle v smere z Rajca, kde sú pod vrcholom odstavené dodávky a za nimi osobné autá. Vodiči musia rátať so zdržaním. Cesta na trase Muráň - Šumiac - Červená Skala je neprejazdná pre nákladné autá nad 10 metrov.

Na diaľnici D4 v úseku Bratislava-Rusovce - Ivanka pri Dunaji treba počítať so silným vetrom. Vodiči sa zdržia aj na západnej D1 na kilometri 26 v smere zo Senca do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá a blokujú ľavý jazdný pruh. K nehode došlo aj v Bratislave na Lamačskej ceste v smere do centra.

Zelená vlna tiež upozorňuje, že na diaľnici D4 za Ivankou pri Dunaji smerom do Rakúska sedí uprostred cesty labuť.