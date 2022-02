Naozaj nás nechá vláda v štichu?! Inflácia atakuje rekordné hodnoty, ceny rastú najviac od roku 2004

Budú niečo robiť pri veľkom zdražovaní?

Inflácia sa pod vplyvom oživenia hospodárstva a veľkých investícií dostáva na rekordné hodnoty. V praxi to znamená rýchly nárast cien tovarov a služieb - v decembri až o 5,8 %. V januári to bolo podľa údajov Eurostatu dokonca až 8,5 %. Ide o najvyššie hodnoty od decembra 2004 resp. 2003. Vládni predstavitelia už niekoľko týždňov diskutujú, ako zasiahnuť a pomôcť zasiahnutým skupinám ľudí. Premiér Eduard Heger (45) cez víkend prekvapivo oznámil, že Slovensko už mnohým obyvateľom vysoké ceny kompenzovalo.

Koaliční predstavitelia sú pod paľbou opozície, ktorá žiada radikálnejšie kroky k zmierňovaniu zdražovania. Poukazujú na okolité štáty, napríklad v Poľsku od 1. februára na pol roka znížili DPH na pohonné látky z 23 na 8 percent a DPH na potraviny dokonca na nulu. Maďarská vláda stanovila už v novembri dočasnú maximálnu cenu benzínu a nafty a od 1. februára majú v Maďarsku aj regulované ceny niektorých základných potravín.

Premiér Heger v Sobotných dialógoch povedal, že okolité štáty pri opatreniach kompenzujúcich občanom vyššie ceny energií a potravín len dobiehajú to, čo Slovensko už v tomto smere urobilo. Poukázal na to, že jeho vláda investovala v predchádzajúcich mesiacoch na tieto účely stovky miliónov eur. „Oni to v predchádzajúcom období neurobili, my áno a urobili sme to kvalitne,“ zdôraznil premiér pri porovnaní intervencií Slovenska a iných štátov.

Pri opatreniach kompenzujúcich zdražovanie spomenul napríklad investície do regulácie cien energií v predchádzajúcich dvoch rokoch, zaradil k nim aj trinásty dôchodok či príspevok za očkovanie pre seniorov. „Aj tieto prostriedky môžu použiť na to, aby zvládli zvýšenie cien,“ upozornil. Rovnako pripomenul aj 350-eurovú jednorazovú odmenu pre pracovníkov v štátnej a vo verejnej správe. Poukázal i na indície naznačujúce rast platov.