Uhrádzanie liečby pre nezaočkovaných chce len tretina Slovákov: Podporu má medzi voličmi týchto strán

V politike sa už niekoľko mesiacov skloňuje aj možnosť, že ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať a budú potrebovať hospitalizáciu súvisiacu s COVID-19, budú musieť za liečbu platiť.

Podobný scenár sa skloňoval aj v analýze, ktorú si dalo vypracovať ministerstvo zdravotníctva. Najnovší prieskum ukazuje, že dve tretiny Slovákov s tým nesúhlasia. Na lôžku je necelých dvetisíc ľudí, pripravené sú pre minimálne päťtisíc pacientov. Z nich je 75 % nezaočkovaných a toto číslo sa posledné mesiace hýbe stále okolo 75 až 85 % ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať a museli ich preto s COVID-19 hospitalizovať.

Otvoriť galériu null Zdroj: infografika NČ

Práve ich, ak by nemali vážne zdravotné dôvody a vakcínu by si nemohli dať pichnúť, by sa týkalo možné platenie za liečbu. Takýto scenár sa spomínal aj v koalícii spolu s povinným očkovaním. Oba varianty sa však nateraz odložili. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková argumentovala tým, že nezaočkovaní spotrebúvajú 93 % finančných zdrojov určených na COVID-19 a vyťažujú personálne kapacity, čím sa nemôžu praktizovať bežné zákroky v nemocniciach v takej miere, ako by bolo potrebné.

Nový prieskum agentúry Focus pre Na telo ukazuje, že s hradením časti liečby pre nezaočkovaných súhlasí 31 % Slovákov, proti je 67 % ľudí. Najväčšiu podporu to má medzi priaznivcami OĽaNO, najmenej medzi voličmi extrémistov z Republiky a ĽSNS. Celkovo je na Slovensku zaočkovaných 51 % populácie, priemer v Európskej únii je 75 %.