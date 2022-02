Víkendová hrôza v Mlynkoch: Skúter bez vodiča sa vyrútil na lyžiarov!

Návštevníci obľúbeného strediska zažili v sobotu poobede drámu ako z filmu!

Lyžiarov čakajúcich pri turnikete v Mlynkoch ohrozil neriadený skúter, ktorý sa podľa polície vymkol spod kontroly mužovi s 1,10 promile alkoholu. Celá udalosť sa len zázrakom neskončila tragédiou. Jedna žena však utrpela zranenia.

K incidentu došlo v sobotu na pravé poludnie na lyžiarskom svahu v obci Mlynky, časti Biele Vody. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, vodič snežného skútra, ktorý na svahu s 1,10 promile nemal čo hľadať, nezvládol jeho riadenie, zo skútra spadol na zem a neriadený stroj tak smeroval priamo na jednu zo žien, nachádzajúcu sa na svahu.

„Aj napriek tomu, že 42-ročná žena sa v obave o svoj život a zdravie snažila zrážke so skútrom vyhnúť, po tom, čo skúter narazil do turniketu, slúžiaceho na prechod ľudí a napínacích sietí, došlo po napnutí k uvoľneniu laminátovej tyče, zabezpečujúcej napnutie ochrannej siete, a tyč udrela poškodenú ženu do oblasti hlavy,“ uviedla. Štyridsiatnička bola prevezená do rožňavskej nemocnice so zraneniami s doposiaľ nešpecifikovanou dobou liečenia a práceneschopnosti.

Skúter policajti zaistili a jeho vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia. „Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Nálepkove začal nateraz v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Nie je však vylúčené, že po stanovení doby liečenia i vykonaní ďalších procesných úkonov bude trestné stíhanie i prípadné obvinenie rozšírené o ďalšie skutky,“ dodala. Šéf lyžiarskeho strediska Mlynky-Biele Vody Peter Poliak udalosť odmietol bližšie komentovať. Vyvrátil však, že by išlo o zamestnanca strediska s tým, že malo ísť o cudziu osobu, ktorá tam nemala čo hľadať.