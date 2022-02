Lekár Šimon premenil koronový koníček na vzácne kovy: Z otužovania medaily na majstrovstvách sveta

Obrovský úspech! Mladý lekár Šimon Žďársky (28) z Trenčína úžasne reprezentuje Slovensko.

Práve v týchto dňoch je na Majstrovstvách sveta v ľadovom plávaní v Poľsku, kde získal hneď v prvý deň bronzovú medailu, tú vzápätí doplnil aj o striebro. Cesta k vzácnym kovom sa pritom začala obľúbenou kratochvíľou mnohých ľudí počas pandémie. Majstrovstvá sveta v ľadovom plávaní sú pre mladého lekára skutočnou lahôdkou.

„Teplota vody bola od 2,9 stupňa do 3,5 stupňa, čo bolo super teplé,“ smeje sa Šimon (28), ktorý si preteky vychutnával. Vo svojom povolaní sa totiž dennodenne stretáva s veľkými výzvami. Po vypuknutí pandémie koronavírusu robil v prvej línii - z rehabilitačného zariadenia ministerstva vnútra v Trenčianskych Tepliciach, kde pôsobil, totiž zo dňa na deň urobili karanténne stredisko.

„Starali sme sa o ľudí, ktorí sa vrátili z cudziny,“ vysvetlil vtedy Šimon, ktorý svoje veľké srdce ukazoval aj po skončení pracovnej doby. Rozvážal totiž obedy seniorom a vybavoval nákupy. „V tom pokračujeme aj teraz, dokonca sme rozdávali naposledy aj polievky bezdomovcom,“ vraví.

Bez neoprénu

Ako sa však lekár, ktorý dnes pracuje už v Novom Meste nad Váhom, stal plavcom v ľadovej vode? „Začal som aj ja ako každý v čase pandémie otužovať. Keď som však v tej vode len tak stál, bola mi zima, tak som skúsil plávať,“ spomína. Úvod bol veľmi ťažký, lebo mu neskutočne mrzla tvár. „Začal som len tak opatrne, ale ako som chodil častejšie plávať, tak som si aj na mrznutie zvykol,“ hovorí lekár, ktorý pláva len v plavkách a obyčajnej čiapke: „Poriadne otužovanie nie je v neopréne. Podotýkam, že aj na majstrovstvách sa pláva len v obyčajných plavkách a čiapke, nič iné na sebe nemáte.“

Šikovný mladík získal v poľskom Glogówe v piatok tretie miesto v plavbe na 500 metrov a druhé miesto v plavbe na 250 metrov. Okrem toho má však na svojom konte aj výhru v Česku a aj na Slovensku. „Chcem takto ako lekár ukázať a nabádať ľudí, aby žili aktívne zdravý životný štýl,“ vysvetlil s tým, že je dôležité budovať si imunitu. A čo by poradil všetkým, ktorí chcú s otužovaním začať? „Radšej vo vode vydržať menej a naozaj len v plavkách, a nie v neopréne a chodiť do vody pravidelne aspoň trikrát do týždňa,“ uzavrel s tým, že ak chce niekto začať otužovať, tak určite na jeseň.