Dojemné gesto kamarátov po smrti Šaňa († 19) a Katky († 18): Namiesto oslavy sviečky na ceste

Mali sa radovať, namiesto toho prišli slzy a minúta ticha.

Piatok večer sa už zrejme navždy zapíše čiernymi písmenami do sŕdc rodín, ale i kamarátov Šaňa († 19) a Katky († 18). Mladí zaľúbenci prišli o život po nehode, ktorá sa stala medzi Levicami a Hornou Sečou. Tam do ich auta podľa polície čelne narazil Mário († 27), ktorého vozidlo prešlo do protismeru. Šaňo s Katkou boli na mieste mŕtvi, vodič druhého auta naposledy vydýchol v nemocnici. Kamaráti zaľúbencov sa len pár hodín po tragédii rozhodli pre dojemné gesto.

Alexander († 19), ktorému nik nepovedal inak než Šaňo, a Katka († 18) tvorili pár takmer rok. O pár dní si mali svoje výročie spoločne pripomenúť. Žiaľ, osud to zariadil inak. Ich nečakaná smrť ranila nielen rodiny, ale aj kamarátov, ktorí si pre nich pripravili krásne gesto. „Boli to super ľudia. Ich strata nesmierne bolí,“ prezradili. Smutným paradoxom je, že Šaňo o život prišiel len pár hodín pred svojimi 20. narodeninami.

Chystaná oslava s partiou sa tak zmenila na dojemnú pietnu akciu. Kamaráti sa totiž rozhodli uctiť si nebohého mladíka a jeho lásku spanilou jazdou. Na mieste, kde vyhasol život zaľúbencov, následne zapálili množstvo sviečok. „Chceli sme si takto uctiť našich úžasných priateľov, nikdy na nich nezabudneme. Alexander bol skvelý chlap, vždy pomohol a vždy s úsmevom na tvári. S Katkou boli veľmi šťastní a to, že sa im toto stalo, sa nechce veriť nikomu,“ zhodli sa kamaráti smutne.

Za tretiačkou Katkou smúti aj SOŠ techniky a služieb v Nitre, kde študovala za kaderníčku: „Katka, budeš nám všetkým veľmi chýbať a zostaneš navždy v našich spomienkach. Úprimnú sústrasť celej rodine.“

Prežil jediný

Strašná nehoda sa stala v piatok večer na ceste medzi Levicami a Hornou Sečou. Šaňo viezol Katku z práce domov. V aute s nimi sedel aj Šaňov najlepší kamarát Alexander (17). Do cieľa však nedorazili.

„27-ročný vodič vozidla Renault Megane pravdepodobne po prejazde pravotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal s vozidlom šmyk a prešiel do protismeru, kde čelne narazil do oprotiidúceho vozidla Volkswagen Passat,“ informovala nitrianska polícia. Katka a Šaňo pri strašnej búračke zahynuli. „Ďalší 17-ročný spolujazdec skončil v nemocnici s ťažkými zraneniami,“ pokračovali. Vážne zraneného vodiča Renaultu odviezla záchranka do nemocnice, žiaľ, zachrániť sa ho nepodarilo.