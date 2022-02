Slovensko sa stane jednou z najstarších krajín na svete: Naša populácia naďalej intenzívne starne

Slovensko sa postupne stane jednou z najstarších krajín v Európe aj na svete. Populácia v krajine bude naďalej intenzívne starnúť.

Pre TASR to uviedol výskumník Boris Vaňo pôsobiaci vo Výskumnom demografickom centre pri Infostate. Ozrejmil, že starnutie obyvateľstva na Slovensku sa začalo ešte v 80. rokoch minulého storočia a ide o dlhodobý trend, ktorého intenzita sa zvyšuje. "Do roku 2060 je proces populačného starnutia nezvratný, zastaví sa, až keď vekové zloženie obyvateľstva prestanú ovplyvňovať silné populačné ročníky narodené pred rokom 1985," priblížil s tým, že do roku 2060 sa priemerný vek obyvateľstva na Slovensku zvýši najmenej na 48 rokov. "Čo je zvýšenie zhruba o šesť rokov oproti súčasnosti," doplnil.

Zmierniť populačné starnutie môže podľa neho len zvýšenie pôrodnosti. V tomto smere považuje za dôležité napríklad podporu rodín s deťmi, zladenie práce a rodičovstva či zvýšenie dostupnosti bývania pre mladé rodiny. Okrem toho sú podľa neho dôležité aj opatrenia, ktoré pomáhajú zmierňovať dosahy starnutia populácie.

"Starnutie obyvateľstva má vážne spoločenské dosahy, hlavne pokiaľ je veľmi intenzívne. Mení sa spoločenská klíma, spoločnosť stráca dynamiku. Najzasiahnutejšie sú oblasti, ako trh práce, sociálne poistenie a zdravotníctvo. Prispôsobiť zmeneným podmienkam treba však aj ďalšie oblasti, napríklad bývanie, vzdelávanie, infraštruktúru a služby," vysvetlil Vaňo.

Starnutie obyvateľstva podľa výskumníka nie je špecifikum Slovenska. Ide o celosvetový trend, ktorý sa najviac prejavuje vo vyspelých krajinách, v ktorých sa pôrodnosť aj úmrtnosť znižujú intenzívnejšie v porovnaní s menej vyspelými krajinami. "Na konci 70. rokov 20. storočia patrilo Slovensko medzi najmladšie krajiny v Európe," skonštatoval.