Heger reagoval na otvorený list generálneho prokurátora: Toto radí Žilinkovi, aby spravil

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka by mal dať verejne najavo, že nesúhlasí s tým, aby ho opoziční politici využívali v bezohľadnom politickom zápase.

V odpovedi na otvorený list generálneho prokurátora to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Premiér zároveň zdôraznil, že svoje tvrdenie o tom, že opoziční politici zneužívajú osobu generálneho prokurátora v mocenskom zápase so snahou pokračovať v deštrukcii právneho štátu, opiera o fakty. "Netvrdím, že sa v tomto zápase osobne angažujete a chcem zároveň aj veriť, že Vám je to rovnako nepríjemné. V takom prípade by však veci určite prospelo, keby ste to dali aj verejne najavo a vyzvali ich, aby sa Vašou osobou nezaštiťovali," napísal Žilinkovi premiér.

Generálneho prokurátora Heger zároveň požiadal, aby prehodnotil svoj postoj k k spornému paragrafu 363 Trestného zákona tak, "aby sme spoločne našli také riešenie tohto problému, ktoré prispeje k posilneniu právnych istôt občanov na Slovensku".

Premiér v odpovedi na otvorený list šéfa prokurátorov z 1. februára pripomenul znižovanie dôvery verejnosti v prokuratúru, políciu a súdnictvo v predchádzajúcich rokoch a nevyhnutnosť obnoviť túto dôveru prostredníctvom nekompromisného boja proti korupcii.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽANO) dôrazne ohradil voči tvrdeniam, že je štítom v rukách opozície. Opakované vyjadrenia šéfa kabinetu považuje za nenáležité a argumentačne nepodložené. Odmieta, aby bola prokuratúra a prokurátori zaťahovaní prostredníctvom vyjadrení politikov do politického boja. Hegera žiada o odbornú, vecnú a konštruktívnu diskusiu.