Najadrenalínovejšie plochy na korčuľovanie! Miro vyskúšal klziská na Slovensku: Sem už radšej nepôjde

Pustil sa do rizika a rozhodol sa ho zvečniť svojim objektívom! Táto zima je plná paradoxov. Sneh strieda dážď, teplo sa za pár hodín zmení na poriadny mráz.

No a práve tieto výkyvy počasia svojsky využil fotograf a kameraman zo Spiša Miroslav Dutko (44). Ten má doma korčule už 6 rokov, až teraz sa však rozhodol urobiť unikátne zábery zo zamrznutých vodných plôch. Patria medzi najadrenalínovejšie na Slovensku, a tak ľahko sa na nich korčuľovať nedá, chce to totiž ideálne podmienky - mráz bez snehu a pevný ľad. Ako to prebiehalo, čo mu nesmelo chýbať a kde nastalo riziko?

Začiatok na jazere

Miro vyskúšal prejsť známe miesto v Spišských Vlachoch. „Som z Krompách a vedľa máme vodnú plochu Zahuru, najprv som šiel tam. Bola to paráda,“ prezradil. Krištáľovo zamrznutá priehľadná plocha bola na korčuľovanie priam ideálna. „Urobil som pár fotiek a video, a na moje prekvapenie sa to ľuďom veľmi páčilo. Tak mi napadlo, že by som v tom mohol pokračovať,“ prezradil.

Spišské vlachy/ Zahura

Plocha: 2,3 HA

Dátum: 10.1. 2022

Poloha: okres Spišská Nová Ves

Zážitok na dvakrát

Na Palcmanskú Mašu so sebou nadšený fotograf a kameraman vzal už aj kamaráta. „Tam bol krásny krištáľový panenský ľad a nádherné pozadie s horami,“ opísal svoje dojmy Miro. Po priehrade najazdil kilometre na korčuliach v nádherných scenériách Slovenského raja, popod železničné mosty, až do zátoky Stratenskej píly. „Cez víkend som sa tam vrátil aj s rodinou a kamarátmi, a aj oni mali z toho silný zážitok,“ prezrádza. Na ploche sa dokonca vyšantili aj na sánkach.

Palcmanská Maša

Plocha: 85 HA

Dátum: 13./15.1.2022

Poloha: Pri obci Dedinky (okres Rožňava)