Diskusia k obsahu dohody s USA sa začala neskoro, tvrdí Hrabko: Takýto krok môže spraviť NRSR

Interpretačnú doložku k obrannej dohode s USA môže po slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej a americkej strane pripojiť aj Národná rada (NR) SR.

V diskusii v TASR TV to skonštatoval publicista Juraj Hrabko. „Zmluva bude podľa môjho názoru odsúhlasená parlamentom a prezidentka ju ratifikuje,“ uviedol Hrabko. Zároveň dodáva, že parlament môže k zmluve pridať vlastnú interpretačnú doložku. „Tak, ako to kedysi urobil pri slovensko-maďarskej zmluve,“ pripomína.

Verejná diskusia k obsahu zmluvy sa podľa neho začala neskoro a dnes prebieha vo fáze, keď sa už na ňom nedá nič meniť. „Vládna koalícia chytá kocúra za chvost. Bude sa snažiť, aby sa parlament čo najskôr zbavil toho vyslovovania súhlasu a bolo to čím skôr zo stola. V záujme vládnej koalície je, aby to čo najskôr prehrmelo,“ povedal.

Podľa ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča sa koaličná rada dohodla na potrebe úpravy koaličnej zmluvy tak, aby ministerka spravodlivosti Mária Kolíková „mohla byť teoreticky aj naďalej ministerkou“.

Skutočnosť, že sa politická realita dlhodobo rozchádza so znením koaličnej zmluvy, je problémom aj podľa Hrabka. „Pán Matovič zdôraznil, že teoreticky by pani Kolíková mohla ostať ministerkou. To slovo „teoreticky“ ma trochu vyrušuje a nemyslím, že ho povedal náhodou,“ upozornil Hrabko. „Bude tak, ako sa koalícia dohodne. Ale keď sa raz dohodnú a dajú to na papier, tak je potom dôležité, aby sa toho papiera aj držali. Ak porušujú vlastné pravidlá, ak ich ignorujú, tak sa to potom na vládnutí odráža,“ uzavrel publicista.