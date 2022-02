SHMÚ vydal niekoľko výstrah: Poľadovica, záveje, ale aj niečo iné!

Na väčšine územia Slovenska sa môže v sobotu (5. 2.) tvoriť poľadovica, v severných okresoch aj snehové jazyky a záveje, pozor si treba dať aj na vietor na horách.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Poľadovica sa môže tvoriť na strednom a východnom Slovensku, výnimkou sú teda Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia)," podotýka SHMÚ. Výstrahy platia od polnoci do soboty do 9.00 h.

Snehové jazyky a záveje sa môžu tvoriť v severnejších okresoch stredného a východného Slovenska. Výstrahy platia v sobotu od 4.00 do 18.00 h.

Silnejší vietor na horách môže zaviať v niektorých okresoch Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja. Vietor na hrebeňoch hôr môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," pripomína SHMÚ. Výstrahy platia od polnoci do 16.00 h.