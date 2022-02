Najväčší fanúšik Vlhovej je Juraj z Giraltoviec: Pred pretekmi Petry si dáva tabletku na tlak!

Tomu sa povie superfanúšik! Skvelá slovenská reprezentantka v alpskom lyžovaní Petra Vlhová (26) má najskalnejšieho obdivovateľa na východe Slovenska.

Juraj Molitoris (67) z Giraltoviec (okr. Svidník) má s lyžiarkou a jej rodinou blízky vzťah. Pred veľkými pretekmi vždy vyzdobí balkón svojho domu banermi a trasparentmi s Petrinou podobizňou a povzbudzujúcimi sloganmi. A inak tomu nie je ani teraz, na začiatku zimnej olympiády v Pekingu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Juraj (67) nenazve Petru inak len „naše slovenské zlatíčko zlatíčkové“. Fotografiami a suvenírmi má skrášlenú obývačku aj pivnicu svojho domu. „Najviac si cením jeden z Petriných dresov z MS v Aare 2019, kde získala zlatú medailu v obrovskom slalome. Vlastnoručne mi ho podpísala,“ teší sa. Dôchodca, ktorý je už, bohužiaľ, vdovcom, sa zoznámil so skvelou lyžiarkou a s jej rodinou práve počas osláv zlata v Liptovskom Mikuláši. „Chcel som jej poslať ďakovný list. Na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši mi však povedali, nech prídem osobne, lebo sa chystajú oslavy. Tak som vycestoval,“ vysvetľuje muž, ktorý každé preteky prežíva tak intenzívne, že si pred nimi musí zobrať tabletku proti vysokému krvnému tlaku, lebo už prekonal infarkt.

Fandil aj pes

Najskôr sa zoznámil s Petrinou mamou. „Navštívil som ju vo fotolabe v Mikuláši, kde pracovala. Hneď sme si potykali. Vravím jej, ja som Juraj a ona na to - keď ty si Juraj, ja som Zuzka. O chvíľu sa zjavil brat Boris, takže som sa zoznámil aj s ním. Potom som išiel na námestie s transparentmi. To oslovilo otca Igora, s ktorým som si tiež potriasol rukou a on ma zobral za Petrou,“ vysvetľuje Juraj, ktorý vraví o rodine Vlhovcov, že sú veľmi milí a charizmatickí.

Poslali mu Petrinu knihu, dres i podpísaný transparent s venovaním aj pre sučku Conny. Tá bola tiež Petrinou fanúšičkou. Keď Juraj zakričal Petra, Conny, ktorá už skonala, od radosti štekala. „Naučila sa to, keď som pozeral preteky, kľačal som pred televízorom a spínal ruky. Vravel som, Conny, Petra vyhrala! Teš sa. Psík začal radostne brechať. Odvtedy to so mnou prežíval vždy. To isté chcem naučiť svojho nového psíka,“ ozrejmil ultrafanúšik.

Ten presne vie, čo si na našej megaúspešnej športovkyni najviac váži. „Na Petre si veľmi cením, že je to bojovníčka, ale je zároveň charizmatická a úprimná. Veľmi ju obdivujem. Doba je ťažká. Politici aj ľudia sa hádajú. Peťka je jediná, ktorá nás spája. Pred prvými olympijskými pretekmi, ktoré sa začínajú v pondelok o 3.15 nadránom, ani nebudem spať. To napätie bude obrovské. Budem si však musieť dávať pozor na srdce, lebo keď sa Peťka spúšťa dole svahom, lomcujú mnou veľké emócie. Prajem jej čo najviac medailí. Ale nechcem zabudnúť na ostatných našich športovcov. Všetkým želám veľa úspechov,“ uzavrel Juraj.