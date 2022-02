Mamičke Martine praskla mozgová aneuryzma: Zúfalý boj o život v Amerike!

Leží v kritickom stave v nemocnici na druhom konci sveta. Martina Golianová (32) z Kokavy nad Rimavicou (okr. Poltár) odišla za veľkú mláku žiť svoj americký sen, ktorý sa odrazu zmenil na nočnú moru.

Mamička ročnej dcérky Timejky jednej noci skolabovala a skončila na nemocničnom lôžku. Praskla jej cievka v mozgu a následne dostala mozgovú príhodu. Do toho sa pridružili šelest na srdci a pľúcna embólia. Mladá žena teraz bojuje o život, no pobyt v nemocnici je finančne veľmi náročný.

Martina (32) odišla pred šiestimi rokmi do USA opatrovať detičky. Po čase si našla priateľa Josepha, s ktorým sa zobrali a pred vyše rokom sa jej splnil sen. „Narodila sa jej vytúžená dcéra. Už počas tehotenstva sestre diagnostikovali oslabenie pečene. Pôrod jej museli predčasne vyvolať. Napriek komplikáciám sa jej narodilo zdravé dievčatko, aj keď bolo veľké riziko, že to jedna z nich nemusí prežiť,“ hovorí mladší brat Peter.

Ratoval ju manžel

V poslednej dobe začala trpieť migrénami, ktoré sa stupňovali. Bola na materskej, no robila z domu vo dvoch prácach na polovičný úväzok, aby utiahla rodinné výdavky. Zlom nastal 25. januára, keď si po uložení dcéry chcela s mužom pozrieť film. „Začala sa sťažovať na tlak na hrudi, veľkú bolesť hlavy a pred jeho očami skolabovala. Do konca života mu budem vďačný za jeho duchaprítomnosť, pretože jej podal prvú pomoc a zavolal sanitku,“ prezrádza brat s tým, že šťastie v nešťastí bolo, že bývajú blízko nemocnice. To jej podľa lekára zachránilo život. Pri vyšetreniach zistili, že Martine praskla cieva v mozgu - aneuryzma, ktorá jej spôsobila masívne krvácanie a opuch mozgu. Skončila na prístrojoch.

Mastný účet

Statočná žena podstúpila 5-hodinovú operáciu, ktorá jej zachránila život, avšak jej problémy sa neskončili. „Aj napriek zasvorkovaniu porušenej cievy sa sestre hromadí krv v hlave. V stredu ráno začala mierne reagovať a vnímať ľudí v miestnosti, avšak po chvíli dostala mozgovú príhodu na druhú, neporušenú stranu mozgu, čo jej stav ešte zhoršilo,“ doplnil Peter s tým, že skvelý personál mu sestru zachránil. Lekári rodine odporučili, aby sa jej snažili prihovárať aspoň prostredníctvom videohovoru, vynárať jej spomienky a tak udržať mozog pri živote.

Neskôr však opäť skolabovala a nasledovali ďalšie diagnózy - šelest na srdci a pľúcna embólia. „Srdce jej nepumpuje do mozgu dostatok okysličenej krvi. Zároveň jej však diagnostikovali tardívnu dyskinézu. Má za sebou už päť operácií,“ vysvetlil. Navyše, aktuálny účet v nemocnici za 5 dní hospitalizácie a operácie je 200-tisíc dolárov.

Zdravotná starostlivosť v Amerike je totiž aj napriek poisteniu nákladná a Martina by teraz prevoz na Slovensko nezvládla. Navyše, aj po zotavení ju čaká kus cesty. Peter sa domnieva, že sestra nebude schopná tak skoro pracovať a príjem jej manžela pokryje len základné výdavky. „Nie som človek, ktorý žiada ľudí o finančnú pomoc, ale táto situácia mi, bohužiaľ, nedáva inú možnosť. Veľmi pekne by som chcel poprosiť aj v mene celej rodiny, ak to dobrým ľuďom ich finančná situácia umožňuje, nech pomôžu mojej sestre aspoň malou čiastkou,“ dodáva.

Mozgová aneuryzma

- Ide o zdurenie na oslabenom mieste mozgovej cievy. Táto zdurenina je naplnená krvou. Objavuje sa v rôznom veku, častejšie postihuje ženy. Ak nedôjde k prasknutiu, nejde spravidla o vážny stav. V druhom prípade hrozí poškodenie mozgu až smrť. V prípade prasknutej aneuryzmy je potrebný chirurgický zákrok.