Manažér penziónu na východnej hranici Róbert Ihnát: Utečencov z Ukrajiny vieme ihneď ubytovať

Pandémia pripravila sobranský penzión neďaleko slovensko-ukrajinskej hranice o 90 percent príjmov.

Róbert Ihnát prišiel takmer o všetkých hostí, z ktorých väčšinu tvorili cestovatelia či zamestnanci pendlujúci medzi Slovenskom a Ukrajinou. Penzión v Sobranciach (okr. Košice) s kapacitou pre vyše 20 ľudí udržuje len vďaka pôžičke s nádejou na lepšie časy. Všetky lôžka má pripravené a je ochotný ich ihneď poskytnúť Ukrajincom, ktorí by sa pre vyostrený konflikt s Ruskom rozhodli uniknúť z ich vlasti na Slovensko. Samosprávy v okolí hranice zatiaľ vyčkávajú.

Napätie na východnej ukrajinsko-ruskej hranici cítiť aj u nás. Obavy z možného ozbrojeného konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom vnímajú aj obyvatelia a podnikatelia v Sobranciach, ktorí sú od ukrajinskej hranice vzdialené 12 kilometrov. Vyostrený konflikt u východných susedov môže znamenať prílev stoviek, ak nie tisícok Ukrajincov.

Tržby nižšie o 90 %

Ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny by vedel oka­mžite nájsť manažér sobranského penziónu Róbert Ihnát. Ako priznáva, pandémia ich pripravila takmer o celú klientelu. „Sme ochotní a pripravení ubytovať ľudí okamžite, dokonca by sme sa aj tešili, že by sme mali aspoň nejaké tržby. Hotelové izby nášho penziónu sú kvôli korone prázdne, dva roky robíme na pol plynu, raz sme vypnutí, potom zavretí, odstavení, je to hrozné,“ opisuje ich trápenie Ihnát. Keď si porovnal situáciu spred obdobia pandémie, tržby majú o 90 percent nižšie.

„V reštaurácii sme robievali vyše 300 obedov denne, teraz vydáme denne možno 30 - 50 jedál. Chodievali k nám ľudia, ktorí cestujú pracovne, ale aj turisti.“ Podľa Ihnáta sa Ukrajinci skutočne obávajú možného vojenského konfliktu. „Hovoríme s nimi, už roky žijú v neistote aj kvôli situácii v Donbase. Ani my nevieme, čo bude, môže sa to zo dňa na deň zvrtnúť. Ak sa stane niečo zlé, Ukrajinci žijúci 100 až 200 kilometrov od slovenských hraníc nepôjdu nikam inam, ale k nám do Európy, kde sa cítia bezpečne. To nám tu potom môžu začať prúdiť až desaťtisíce ľudí,“ dodal Ihnát.

Ako je pripravené mesto?

Primátor Sobraniec Pavol Džurina plánuje v prípade nutnosti situáciu riešiť využitím kapacít, ktoré má mesto na ubytovanie. „Pri mimoriadnych udalostiach na to máme určené budovy, ako telocvične, školy a dom kultúry. Maximálne kapacity je teraz ťažko odhadnúť, pretože to závisí od toho, aký komfort by sme vedeli vytvoriť,“ uviedol. Mesto Michalovce nemá voľné ubytovacie kapacity pre väčší počet utečencov. „Ak by takáto potreba vznikla, existuje viacero možností. Jednak v našich zariadeniach, ako sú haly a telocvične, a jednak v spolupráci so súkromným sektorom. Úprimne veríme, že to nebude potrebné,“ informovala Iveta Palečková, hovorkyňa primátora mesta Michalovce.