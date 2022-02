Záhadná smrť Lenky († 16) pri priecestí: Polícia stále pátra po vlaku, ktorý ju zrazil

Obcou Valaliky (okr. Košice-okolie) otriasla tragická smrť 16-ročnej Lenky, ktorá zahynula po zrážke s vlakom.

K veľkému nešťastiu došlo v stredu po 22. hodine pri obecnom železničnom priecestí. To, či hrozný skutok vykonala sama, alebo jej k tomu niekto pomohol, zatiaľ zostáva záhadou. Prípad vyšetruje polícia.

Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, 16-ročná tínedžerka utrpela pri zrážke zranenia nezlučiteľné so životom. Dodala, že polícia stále pátra po vlaku, ktorý Lenku zrazil. „Policajti vykonali kontrolu vlakov, ktoré v čase pred nájdením tela prechádzali týmto úsekom. Kvôli dokumentovaniu udalosti tam bola na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje a v danej veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,” uviedla Ivanová. Rodina, v ktorej sa odohrala bolestná tragédia, býva len niekoľko desiatok metrov od železničnej trate.

Užialený otec nebohej tínedžerky jej záhadnú smrť nechcel komentovať. „Nemôžeme sa vyjadrovať,” uviedol s tým, že prípad stále rieši polícia. To, že by dcéra mala psychické problémy, poprel. Obrovské nešťastie otriaslo všetkými obyvateľmi obce. „Môj syn ju poznal. Posledné obdobie, možno mesiac, vôbec nechodila von. Netušíme, čo sa v stredu stalo, každý hovorí niečo iné. Je to ale veľká tragédia, zbytočne vyhasnutý život,” povedala skormútená obyvateľka Valalík.