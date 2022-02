Mnohé krajiny už podnikli radikálne kroky: Budeme aj my rušiť opatrenia?!

Pripojíme sa ku krajinám, kde siahajú k radikálnemu rušeniu opatrení?

Omikron sa síce šíri raketovou rýchlosťou, no jeho vlna by sa mala rýchlo skončiť a podľa politikov aj odborníkov by sme následne mohli pristúpiť k zmierňovaniu opatrení. Ktoré krajiny sa už touto cestou vydali a kedy by sme ich mohli nasledovať aj my?

Je odporúčaný protilátkový kokteil v prípade omikronu účinný? WHO prišla s odpoveďou

K istému uvoľňovaniu opatrení už pristúpilo aj Slovensko, už od soboty sa napríklad nemusia nezaočkované osoby preukazovať negatívnym testom pri vstupe na pracovisko. Úrad verejného zdravotníctva však odporúča, aby testovanie prebiehalo aj naďalej. „Odporúčame, aby zamestnávatelia naďalej dobrovoľné testovanie zabezpečovali. Zamestnávateľov i zamestnancov žiadame, aby na pracovisku naďalej dodržiavali stále platné protiepidemické opatrenia, napríklad dôsledné nosenie respirátora,“ konštatuje ÚVZ.

Už od piatka sa skrátila aj karanténa po príchode na Slovensko zo zahraničia z doterajších desiatich na päť dní. Žiadnu karanténu nepotrebujú kompletne zaočkovaní a tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 nie dávnejšie ako pred 180 dňami. Tí sa však musia raz za šesť mesiacov zaregistrovať do systému eHranica. Mnohé krajiny však siahajú ešte ďalej a prichádzajú s drastickým rušením doterajších opatrení. Ide pritom najmä o krajiny s najlepšou epidemickou situáciou, v ktorých je oveľa vyššia zaočkovanosť ako na Slovensku.

Izrael, ktorý bol priekopníkom v očkovaní, napríklad už ruší zvýhodnenie na základe covid pasov. Dánsko, Holandsko, Nórsko a ďalšie krajiny v priebehu posledných dní s okamžitou platnosťou zrušili väčšinu svojich doterajších protipandemických opatrení. Dá sa niečo také čakať aj na Slovensku? Podľa premiéra Eduarda Hegera je to možné, musí sa však najprv o situácii poradiť s konzíliom odborníkov. „Situácia v nemocniciach je dobrá, zatiaľ nie sme ani na tretine lôžok z kapacity,“ uviedol premiér. „Vyzerá to tak, že prípady, ktoré prichádzajú do nemocníc, budú mať ľahší priebeh, takže by nemal byť taký nápor na pľúcne ventilácie,“ dodal Heger.

Nebudeme nikoho uprednostňovať

Zuzana Krištúfková, epidemiologička

- Zatiaľ sme v rámci konzília o konkrétnych formách uvoľňovania nehovorili. Ak k tomu pristúpime, nebudeme niekoho uprednostňovať. To znamená, že vláde budeme odporúčať, aby rovnaké pravidlá platili v kostoloch aj v divadlách. Uvoľňovať by sa malo podľa rizika, rovnomerne vo všetkých oblastiach života, nie iba jednej.