Onkologické skríningy zachraňujú životy: Dajte sa bezplatne vyšetriť a predíďte komplikáciám

Zdravie by malo byť pre každého na prvom mieste, no nie vždy to tak je. Organizácia NIE RAKOVINE apeluje na ľudí, aby svoj zdravotný stav nezanedbávali. Podrobte sa preventívnemu, bezplatnému skríningu.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE spolu s ďalšími pacientskymi organizáciami dosiahli, že tu konečne máme bezplatné preventívne skríningy. Dobre ich rozbieha Národný onkologický inštitút so zdravotnými poisťovňami vo forme Národného onkologického skríningového programu dokonca pozývajú formou. Nie je to bez pôrodných bolestí, ale už bežia. Zdôrazňuje, že skríningy zachraňujú životy a sú bezplatne k dispozícii našim občanom, ženám aj mužom nad 50 rokov, aby ochránili svoje zdravie. Ísť na screening znamená mať možnosť bezplatne sa uistiť, že zostanem zdravý a urobil som všetko pre to. Nie je to súťaž "Nájdi svoju rakovinu", je to prejav najvyššej zodpovednosti voči sebe samému a starostlivosti o svoje vlastné zdravie. Aktuálne sú dostupné 3 skríningové preventívne vyšetrenia na karcinóm hrubého čreva a konečníka, karcinóm prsníka a krčka maternice. Každý ich môže absolvovať vrámci preventívnej prehliadky, týka sa ľudí nad 50 rokov. No preventívky mimo skríningu sa poskytujú aj nad 40 rokov. Len treba ísť. Skríning karcinómu hrubého čreva ponúka obvodný lekár, je to odber na laboratórny test stolice, alebo si môžete vybrať aj raz za 10 rokov skríningovú kolonoskopiu u gastroenterológa. Ženy, hláste sa na mamografické pracoviská v rámci prevencie karcinómu prsníka. A gynekológ zasa žene poskytne skríningový ster z krčka maternice. Svetový deň boja proti rakovine sprevádza silné motto: K výzve sa pripája aj Slovensko!