Obranná dohoda s USA je podpísaná: Čo to znamená a kedy ju má odobriť Národná rada?

Dohoda o obrannej spolupráci s USA by mohla prísť do Národnej rady (NR) SR už v utorok (8. 2.). Pre TASR to potvrdili viacerí poslanci. Tento termín je pravdepodobný aj podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej.

Podľa informácií TASR sa hovorí aj o možnosti zvolania samostatnej mimoriadnej schôdze, naďalej však ostáva otvorená alternatíva zaradenia nového bodu do aktuálnej riadnej schôdze parlamentu. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) zatiaľ prípadnú mimoriadnu schôdzu nezvolal. Slovenská republika a Spojené štáty vo štvrtok večer (v noci na piatok SEČ) podpísali v americkom Washingtone dohodu o obrannej spolupráci (DCA). Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Pri podpise bol aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR. Dohoda by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporuje. V snahe zmierniť obavy časti verejnosti doložila k splnomocneniu na podpis interpretačné vyhlásenie. Obsahuje výklad častí zmluvy vyvolávajúcich najviac otáznikov. Vlastnú interpretačnú doložku má aj americká strana, podľa prezidentky je obsahovo v súlade so slovenskou.