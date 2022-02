Žiaci základných a stredných škôl si užívajú polročné prázdniny: Kedy budú mať najbližšie voľno?

Žiaci základných a stredných škôl si v piatok užívajú deň voľna. Dôvodom sú polročné prázdniny. V pondelok (31. 1.) si od svojich učiteľov prevzali polročné hodnotenie.

Výpisy polročného hodnotenia v školskom roku 2021/2022 dostalo 477.316 žiakov na 2190 základných školách (vrátane elokovaných pracovísk) a 209.921 žiakov na 795 stredných školách. Svoje polročné hodnotenie prvýkrát dostalo aj takmer 59.000 prvákov. Do školských lavíc sa žiaci vrátia v pondelok 7. februára.

Po polročných prázdninách si žiaci najbližšie oddýchnu počas týždňových jarných prázdnin. Tie toho roku ako prví absolvujú žiaci Košického a Prešovského kraja v termíne od 21. do 25. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 28. februára do 4. marca. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja, a to v termíne od 7. do 11. marca.

Predposledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 14. do 19. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 20. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 2. septembra. Školský rok 2022/2023 sa začne v pondelok 5. septembra.