Rozruch okolo Čaputovej: Kto píše prezidentke prejavy?! Politológ má na kauzu jasný názor

Kto bol autorom posledného prejavu prezidentky Zuzany Čaputovej (48) k situácii na Ukrajine?

V textovom súbore s rečou, ktorý rozoslal Prezidentský palác médiám, je vo vlastnostiach dokumentu uvedené meno poslanca za Progresívne Slovensko Tomáša Valáška (49). Odporcovia prezidentky hovoria o „strašnej hanbe“ a spochybňujú nadstraníckosť hlavy štátu, Čaputová, naopak, tvrdí, že svoje prejavy konzultuje s odborníkmi a sama určuje, čo bude v jej vyhláseniach.

Na to, že v názve dokumentu s prezidentkiným prejavom je meno Valáška, ako prvý upozornil portál Refresher. Do prezidentky sa okamžite pustili jej odporcovia, pričom najostrejšie vyjadrenia zazneli zo strany ministra financií Igora Matoviča z OĽaNO a poslancov Smeru Ľuboša Blahu či Roberta Fica. „,Nadstranícka‘ prezidentka. Strašná hanba,“ napísal Matovič, ktorému však používatelia pripomenuli, že minister sám nenapísal svoju diplomovku.



Narážal však na fakt, že Tomáš Valášek je v súčasnosti poslanec Progresívneho Slovenska, z ktorého pochádza aj prezidentka. Pred voľbami hovorila, že chce zostať nadstranícka a z PS vystúpila. „Budem závislá len od svojich postojov, hodnôt a tém, s ktorými som kandidovala,“ opisovala vtedy. PS sa vo voľbách tesne neprebojovalo do parlamentu. Valášek sa však do NR SR dostal na kandidátke Za ľudí, neskôr prestúpil pre nesúhlas s Matovičovou vládou.

Jeho meno vo vlastnostiach dokumentu s rečou, ktorú palác poslal médiám, tak bolo prekvapením. Znamená to totiž, že prejav vznikol v počítači Valáška. Oficiálne však s Čaputovou nemá žiadnu spoluprácu. Ako to vysvetľujú z paláca? Podľa nich prejav pripravovala zahraničná poradkyňa prezidentky Jana Kobzová, ktorá je Valáškovou manželkou. „Jana Kobzová pripravovala prvotný draft vyhlásenia prezidentky na počítači, ktorý využívajú spoločne so svojím manželom - uznávaným bezpečnostným expertom Tomášom Valáškom. Preto sa vo vlastnostiach dokumentu objavilo jeho meno,“ odpísal hovorca prezidentky Martin Strižinec.





Valášek bol v rokoch 2013 až 2017 veľvyslancom na Stálej delegácii Slovenska pri NATO v Bruseli. „Prezidentka výlučne sama určuje, čo bude obsahom jej vyhlásení. Príprava podkladov a pracovných verzií jej vystúpení je však štandardnou pracovnou náplňou poradcov prezidentky, preto ani v tomto prípade nejde o nič výnimočné,“ dodáva hovorca.