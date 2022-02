Porušujú zákon? Slováci si vozia z Poľska bandasky plné lacného paliva: Hrozia mastné pokuty!

Potom, ako naši severní susedia od utorka na pol roka znížili DPH na pohonné látky z doterajších 23 % na 8 %, sú pumpy v pohraničných oblastiach plné slovenských áut.

Ľudia tankujú plné nádrže benzínu a nafty, ba ešte si aj načapujú desiatky litrov do kanistrov. Lenže tým podľa našej finančnej správy porušujú zákon a hrozia im vysoké pokuty. Prečo?!

Na Slovensku stojí liter nafty aj 1,44 eura, benzín je približne za 1,53 eura a za prémiové palivá sa platí ešte oveľa viac. Niet preto divu, že ľudia z pohraničných oblastí sa vyberú tankovať do Poľska, kde stojí benzín aj nafta po prepočte cca 1,16 eura. Už na plnej nádrži sa tak prejaví úspora desiatok eur. A keď si natankujú do bandasiek, ušetria ešte viac. Podobne si počínal aj východniar Fero (41).





Ten z Humenného meral 76-kilometrovú cestu až do Barwineku, aby natankoval plnú nádrž a nabral si aj do rezervy 40 litrov. „Budem chodievať tankovať do Poľska vždy, keď sa mi naskytne príležitosť. Natankoval som si aj do kanistra. Je tu rozdiel takmer 30 centov na liter,“ povedal pri stojane. Má Škodu Octavia, do ktorej sa zmestí 55 litrov, a tak pri plnom kanistri ušetril jednu cestu tam a späť na pumpu, čo by v jeho prípade predstavovalo 152 kilometrov.

Pri priemernej spotrebe 6 litrov nafty by tak cestou za ďalším tankovaním ušetril vďaka predtým doplnenému kanistru takmer 3 eurá. Lenže tým podľa Finančnej správy SR obišiel rovnako ako stovky podobne konajúcich Slovákov povinnosť zdaniť tento nákup. „Ak fyzická osoba na súkromné účely prepraví na naše územie minerálny olej, ktorým sú pohonné látky v inej než bežnej nádrži dopravného prostriedku alebo v prenosnej nádrži väčšej ako desať litrov, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia týchto pohonných látok na naše územie, pričom platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá ich prepravila a podľa zákona je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň,“ informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Martina Rybanská.