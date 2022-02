Pani Etelka je jednou zo 102-ročných v Bratislave: Recept na dlhovekosť a krásny odkaz mladým!

Dožila sa 101 rokov a optimizmus jej nechýba!

Pani Etelka sa narodila v Nitre, študovala na dievčenskej škole a pomáhala otcovi v obchode s predajom luxusných látok. Bývala aj v Topoľčanoch, ale už 47 rokov žije v hlavnom meste, kde spolu s ňou žije 101 seniorov, ktorí majú vyše sto rokov. Jej život však nepripomínal vždy prechádzku ružovou záhradou. Bývalá vedúca pobočky Športky prežila 2 manželov a tá strata ju navždy poznačila, nikdy však nestratila chuť žiť. Novému Času exkluzívne prezradila vlastný recept na dlhovekosť.

Pani Etelka sa narodila v roku 1921 v Nitre, kde prežila detstvo. „Pochádzam z rodiny, kde sa ctili láska, spravodlivosť a úcta jeden k druhému. Mám len jedného súrodenca, o 3 roky mladšieho brata,“ prezradila. Jej otec bol živnostníkom v Nitre a mal obchod s látkami. Často mu pomáhala.

„Robila som aj objednávky, bolo ich veru veľa, ale bola to pekná práca,“ zaspomínala a dodala, že v Nitre navštevovala dievčenskú školu počas druhej svetovej vojny. „Mohli nás vyučovať len českí profesori. Boli prísni a my sme k nim mali rešpekt. V roku 1938 museli odísť a vystriedali ich slovenskí. Všetci boli mladí a krásni muži. Hneď sa nám ľahšie chodilo do školy a štúdium nám šlo jedna radosť,“ doplnila.