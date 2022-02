Poslanec Linhart o znížení dane z pridanej hodnoty: S Matovičom už nemá trpezlivosť, rozhodol sa konať

Koaličný poslanec Patrick Linhart (klub Sme rodina) podporí návrh novely zákona o znížení dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorý predložila opozičná strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD). Informoval o tom samotný poslanec s tým, že mu „vypršala trpezlivosť“ s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO).

„Po roku prehovárania som sa rozhodol k radikálnejšiemu kroku a verím, že aj tlaku na pána ministra financií, ktorý už dlhodobo ignoruje zúfalú situáciu gastro sektoru,“ povedal Linhart. Ako ďalej uviedol, pokiaľ by zákon prešiel parlamentom, dočasne by sa znížila sadzba dane z pridanej hodnoty na úroveň päť percent na služby spojené s podávaním jedál a nápojov a následne od 1. januára 2023 by sa pre tieto služby ponechala trvalo sadzba dane z pridanej hodnoty na úrovni 10 percent. O novele zákona o znížení DPH by mal parlament hlasovať dnes podvečer.