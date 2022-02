Vakcinačné centrá v Nitrianskom kraji: Pozrite si, kedy očkujú počas víkendu

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) otvorí svoje veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) aj počas najbližšieho víkendu.

Očkovacie kapacity však budú menšie ako počas uplynulých víkendov. Očkovať sa bude iba v sobotu (5. 2.) v dvoch VOC. Pre vakcínu od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a Johnson & Johnson si záujemcovia môžu prísť do VOC na Slančíkovej ulici v Nitre od 8.00 do 12.00 h. "Prednostne očkujeme registrovaných pacientov. Neregistrovaných záujemcov zaočkujeme v rozsahu kapacít VOC," informoval NSK.

V sobotu sa očkuje aj v poliklinike v Šali. Od 8.00 do 9.30 h sa podáva vakcína od výrobcu Johnson & Johnson, od 9.45 do 11.30 h od Pfizer/BioNTech a od 12.15 do 15.00 h od Moderny. "V poliklinike Štúrovo sa počas nasledujúceho víkendu neočkuje ani jeden deň," uviedol NSK.