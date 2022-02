Zaplatíme za potraviny v obchodoch menej? Padlo rozhodnutie

K zníženiu cien potravín nedôjde, potvrdil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽNO). Cenotvorbu potravín bude kontrolovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Minister zároveň potvrdil, že mu obchodné reťazce prisľúbili spoluprácu, uviedol na tlačovej konferencii.

„Ide o veľký výpadok štátneho rozpočtu, ktorý neviem ako by sme vykompenzovali v štátnom rozpočte, určite to neviem urobiť ja, v kapitole rezortu pôdohospodárstva a dohodu s inými ministerstvami som nevedel dosiahnuť," povedal minister.

„Chceme sa ubezpečiť o tom, že terajšia vlna zdražovania potravín nebude zneužívaná retailovými reťazcami na to, aby si oni zvyšovali svoje marže," uviedol s tým, že si uvedomuje, že aj obchodné reťazce budú mať zvýšené náklady spojené s energiami. Rovnako potvrdil, že ich spotreba energií je neporovnateľná so spotrebou energií napríklad pekárov. Práve z toho dôvodu budú sledovať proporčné rozdelenie vyšších cien energií v konečnej cene výrobkov.

Kontrola podľa jeho slov začne čoskoro. „My chceme už dáta za január vyhodnocovať, a chceme analyzovať za aké ceny oni nakupujú tovar a aké sú tie realizačné ceny. Budeme si to prepočítavať so spotrebou energií," dodal minister.

Práve tieto kontroly majú byť jedným z kompenzačných opatrení. „Zníženie DPH nie je na programe dňa, aspoň nie politicky. Snažíme sa týmto spôsobom ochrániť našich spotrebiteľov pred enormným nárastom cien," potvrdil.

Dôvodom má byť avizovaný výpadok štátnych financií. Pri znížení DPH vybraných potravín z aktuálnych 10 percent na 5 percent, by výpadok predstavoval približne 133 miliónov eur. Pokiaľ by došlo aj k zníženiu DPH na vajcia zo súčasných 20 percent na 5 percent, bola by suma vyššia o 22 miliónov eur ročne.