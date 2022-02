Nešťastie v Trnave: Žena zrazila dieťa priamo na priechode pre chodcov! Chlapček skončil v protismere

Trnavskí polícajti boli v stredu privolaní k strašlivému incidentu, pri ktorom prišlo k zrážke auto s 10-ročným chlapcom.

Chlapec prechádzal po priechode pre chodcov v blízkosti križovatky T. Vansovej, Poľnej a Ovocnej v Trnave. Zdá sa, že 58-ročná vodička si chlapca nevšimla a došlo k nárazu. "Auto Toyota Rav4 narazilo dieťaťu do spodnej časti tela, spadlo na kapotu a náraz ho odhodil do protismernej časti cesty. So zraneniami hlavy ho previezli záchranári do trnavskej nemocnice," píšu policajti na facebookovom profile.

Vodička podľa výsledku dychovej skúšky nebola pod vplyvom alkoholu. Na mieste nehody jej však muži zákona vzali vodičský preukaz a viac ju za volant vozidla nepustili. "Hoci v prípade detí môže prísť k náhlemu vstupu na cestu, dieťa do 10 rokov nemá dostatočné skúsenosti, aby na základe vzdialenosti vedelo vyhodnotiť bezpečnosť celej situácie a následky," dodala polícia.