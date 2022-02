Sudkyňa rozhodla o obžalobe údajných členov skupiny piťovcov: Vyjadrila sa jasne

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v januári obžalobu na bývalého údajného člena skupiny piťovci Tomáša R. a podnikateľa Zoroslava K. za tri skutky z roku 2019 do februára 2020.

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku odmietla obžalobu na podnikateľa Zoroslava K. a Tomáša R. spájaného so skupinou piťovcov. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval advokát Zoroslava K. Matúš Gémeš. Dôvodom je podľa neho zistenie závažnej procesnej chyby zakladajúcej porušenie práva na obhajobu.

Podla obhajcu je dôvodom odmietnutia podanej obžaloby skutočnosť, že vyšetrovanie nebolo ukončené v súlade si zákonom a obhajobe nebolo umožnené preštudovať vyšetrovací spis. Dôvodom takéhoto postupu bolo podľa neho udržať Zoroslava K. vo väzbe, pretože tá má uplynúť 20. februára.

„V prípade, ak by vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry spolu s prokurátorom postupovali zákonne, bol by náš klient z viac ako 16 mesačnej väzby prepustený na slobodu. Týmto by však zmarili jediný účel tohoto konania, ktorým je za každú cenu držať Zoroslava K. vo väzbe," povedal Gémeš.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v januári obžalobu na bývalého údajného člena skupiny piťovci Tomáša R. a podnikateľa Zoroslava K. za tri skutky z roku 2019 do februára 2020. Obžaloba na Špecializovaný trestný súd v Pezinku bola právne kvalifikovaná ako pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spáchaný formou účastníctva. Malo ísť o poskytnutie úplatkov v státisícoch eur za to, aby Kriminálny úrad finančnej správy (KUFS) umožnil bezproblémovú nelegálnu výrobu cigariet, teda poskytol „ochranu“ pred vyšetrovaním.

Bývalého údajného príslušníka skupiny piťovci Tomáša R. dopravili zo Španielska na Slovensko v piatok 3. decembra 2021. Jeho extradíciu zo Španielska zabezpečila Národná kriminálna agentúra (NAKA) a Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce (Sirene). Po obvinenom pátrala polícia od marca 2021 na základe vydaného medzinárodného a európskeho zatýkacieho rozkazu.

Podnikateľ Zoroslav K. je tiež obvinený v kauze Víchrica týkajúcej sa korupcie v súdnictve. V tomto prípade ho v máji 2021 prepustili z väzby. Vzápätí ho však vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry opätovne zadržal pred bránou Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici. Špecializovaný trestný súd ho následne vzal do väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.