Zákonodarcov čaká dlhý pracovný deň: Parlament sa bude zaoberať poslaneckými návrhmi zákonov

Parlament bude dnes pokračovať rokovaním o poslaneckých návrhoch zákonov. Zákonodarci dokončia rozpravu k novele ústavného zákona o spolupráci Národnej rady SR a vlády v záležitostiach EÚ, ktorú predložili poslanci z klubu strany Sloboda a Solidarita.

V novele spresňujú záväznosť stanovísk SR pre členov vlády na pôde orgánov EÚ. Ak sa podľa poslaneckej novely parlament nevyjadrí k návrhu stanoviska SR do dvoch týždňov od jeho predloženia vládou alebo ak parlament neschváli návrh stanoviska predložený vládou, a zároveň neschváli v danej veci iné stanovisko, člen vlády je viazaný návrhom stanoviska SR, ktoré predložila vláda.

Novela živnostenského zákona a zákona o advokácii poslanca Petra Kremského (OĽaNO) predpokladá, že právne služby by mohli poskytovať právni poradcovia. Poslanec tvrdí, že chce svojím návrhom zlepšiť prístup fyzických a právnických osôb k právnej pomoci.

Podľa neho sa tým zvýši transparentnosť poskytovaných služieb, keďže aj v súčasnosti mnohí podnikatelia poskytujú de facto právne služby, de iure ich však poskytujú ako konzultačné alebo iné služby.

Podnikateľ oprávnený na poskytovanie právneho poradenstva by mohol poskytovať právne rady, spisovať listiny o právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory či vykonávať právne poradenstvo v oblasti tvorby práva.

Nemôže však ísť o služby, ktoré môžu poskytovať podľa právneho poriadku len advokáti, advokátski koncipienti a ďalšie právnické profesie. Novelou zákona by sa zaviedla nová viazaná živnosť – právne poradenstvo. Právni poradcovia by sa podľa návrhu nezdružovali v profesijnej komore a nebol by regulovaný ani výkon tejto živnosti.