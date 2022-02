Kedy sa v Bratislave skončí parkovanie na chodníkoch? Cyklokoalícia zúri: Je načase scivilizovať ulice!

Autá na chodníkoch rozvírili ostrú debatu! Poslanci Národnej rady sa v týchto dňoch chystajú schváliť zmenu zákona, ktorá umožní vodičom parkovať svoje autá na chodníkoch až do roku 2024.

Pôvodne malo byť takéto parkovanie zakázané od prvého marca tohto roka, no bratislavské samosprávy sa ozvali, že do tohto termínu nemajú šancu všetko pripraviť. Najnovšie prilialo olej do ohňa aj občianske združenie Cyklokoalícia, podľa ktorého je nový termín zbytočne vzdialený a samosprávam by malo na prípravu stačiť 6 až 12 mesiacov.

Strany sporu sa zhodujú, že parkovanie na chodníku predstavuje problém, ktorý treba urgentne riešiť. Nezhodujú sa však v termíne, kedy má nastať definitívna zmena. Cyklokoalícia tlačí na samosprávy, že by k nej malo dôjsť do 6 až 12 mesiacov. Zároveň sa odvoláva na prieskum agentúry NMS Slovakia, podľa ktorého viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska súhlasia s tým, že parkovanie na chodníkoch mimo vyznačených miest by sa malo zakázať, aby vzniklo viac priestoru pre chodcov. Upozorňujú aj na to, že ako dočasná úprava bolo umožnenie parkovania na chodníkoch komunikované pred vyše 10 rokmi, avšak dodnes zostalo nezmenené. „Je najvyšší čas scivilizovať naše ulice a prestať odkladať tento jasne nevyhnutný krok v podpore udržateľnej mobility,“ povedal Dan Kollár, predseda Cyklokoalície.

Samosprávy by prišli o množstvo miest

Podľa bratislavských samospráv, ale aj niektorých poslancov Národnej rady je na takúto zmenu potrebný dostatočne dlhý čas, inak dôjde k dopravnému kolapsu. Boli to pritom práve parlamentní poslanci, ktorí pôvodne schválili zákaz parkovania na chodníkoch od 1. marca 2022. Niektorí však povedali, že tak konali „omylom“. „Termín je pre Petržalku, ako aj všetky iné samosprávy, ktoré riešia problémy s parkovaním, doslova šibeničný a za taký krátky čas jednoducho nestihneme pre vozidlá parkujúce na chodníkoch vymyslieť vhodné riešenie,“ posťažovala sa napríklad hovorkyňa Petržalky Mária Halášková.

Po sťažnostiach samospráv hlavného mesta sa preto rozhodli v parlamente platnosť zákona pozmeniť, aby bol termín predĺžený do roku 2024. „V mimoriadne exponovaných lokalitách spôsobí táto nová úprava mnohým obciam, resp. mestám a mestským častiam parkovací kolaps, keďže vzhľadom na počet áut tieto jednotky územnej samosprávy jednoducho do tejto doby nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, resp. vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch,“ píše sa v dôvodovej správe k zmene zákona, ktorý budú poslanci riešiť na aktuálnej schôdzi. Nový Čas v januári oslovil bratislavské samosprávy s tým, koľko parkovacích miest by zákazom parkovať na chodníkoch stratili. Iba v siedmich mestských častiach by to bolo dokopy takmer 7 000 miest!