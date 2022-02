Slovensko pomoc Ukrajine zvažuje: Čo jej môžeme poslať, ak by začala ruská invázia?

Čím môžeme pomôcť Ukrajine v prípade, že by ju naozaj napadli ruské vojská?

Zatiaľ čo mnohé susedné krajiny sa už zaviazali ku konkrétnym krokom a oznámili, čo a kedy Ukrajine vedia poskytnúť, Slovensko zatiaľ v tejto otázke mlčí. Aké je vysvetlenie ministra obrany Jaroslava Naďa a čo si o našich možnostiach podpory Ukrajiny myslia obranní analytici?

Česká republika poskytne Ukrajine delostrelecké granáty a núka aj zdravotnícku pomoc pre zranených vojakov, Poľsko ponúka vojenskú pomoc aj muníciu. Podobný postoj zaujali aj pobaltské republiky, Dánsko, USA, Kanada a ďalšie členské krajiny NATO. O prípadnej pomoci Ukrajine sa diskutuje aj na Slovensku, výsledok takýchto diskusií však zatiaľ nie je známy. Minister Naď potvrdil, že my sa rozprávame s ukrajinskou vládou o tom, čo by Ukrajina od nás prípadne potrebovala. Ministerstvo obrany hovorí, že Ukrajine poskytujeme politickú podporu a pomoc ideme cieliť čo najadresnejšie. „Pracujeme na plánovanej výcvikovej aktivite, ktorá by mala byť zameraná najmä na výcvik, poradenstvo a asistenciu pre jednotky a štáby Ozbrojených síl Ukrajiny,“ uviedla hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková.

Ukrajinu sme už podporili finančne cez Európsky mierový nástroj - tým sa budú financovať vojenské zdravotnícke jednotky vrátane poľných nemocníc alebo inžinierske jednotky. „Slovenská republika robí v rámci spolupráce s Ukrajinou veľmi veľa, Ukrajinci sú si toho vedomí, stretávame sa, komunikujeme a budeme o tom informovať tak, ako to uznáme za vhodné,“ povedal Naď v rozhovore pre Denník N. Ministra sa v tejto otázke v stredu v Rádiu Expres zastala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Aj podľa nej sa ukrajinská strana zatiaľ nevyjadrila, o čo by mala presne záujem. „Aj symbolická pomoc má pre nich význam,“ dodala Čaputová.

Symbolický krok

Podľa odborníkov sa takýto scenár dal očakávať, keďže Slovensko Ukrajine veľmi nemá čo ponúknuť, minimálne v oblasti materiálu. „Máme obmedzené možnosti. Nemáme príliš veľa materiálu, ktorý by sme vedeli dodať Ukrajine a ktorý by jej nejako významnejšie pomohol. Sami sme v štádiu, že naše ozbrojené sily sú dlhodobo zanedbané,“ hovorí pre Nový Čas generál vo výslužbe a expert na obranu Pavel Macko. Podobný názor má aj Jan Grohmann, český bezpečnostný analytik, ktorý šéfuje serveru Armádní noviny.