Omikron láme rekordy! Odborník predpovedá: Kde v SR budú mať jeho vlnu najrýchlejšie za sebou?

Čísla, ktoré lámu rekordy. Prvýkrát v pandémii sme zaznamenali viac ako 20-tisíc pozitívnych za deň. Kým niektoré okresy, najmä na Orave, už stúpajú k svojmu vrcholu, iné začnú rásť v najbližších dňoch.

Premorovanie Slovenska bude postupné a rekordom ešte nie je zrejme koniec. Odborníci vysvetľujú, prečo zatiaľ nemáme plné nemocnice a nad ktorými okresmi omikron zatiaľ nekraľuje.

Doterajší rekord 15-tisíc prípadov zlomil utorok, keď na Slovensku pribudlo rekordných 20 224 infikovaných. Najviac prípadov bolo v okresoch Bratislava, Žilina, Prešov, Dunajská Streda, Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Prievidza a Nové Zámky. No hneď treba dodať, že celkovo sa v utorok urobilo rekordných 38 506 PCR testov, pričom pozitivita bola až 55 percent. „Kapacity budeme navyšovať, pripravujeme ďalšie spôsoby testovania, ako sú testy zo slín, ale keď narazíme na limity, budeme rušiť dôvody testovania, to sú napríklad deti, návraty zo zahraničia. Strop máme 42-tisíc, ale vieme to navýšiť ešte o 15-tisíc,“ vysvetlil minister zdravotníctva Lengvarský (52).

Radšej z hrdla ako z nosa

Za týždeň malo pozitívny PCR test 1,8 % populácie. Podľa epidemiológa Martina Pavelku napriek nepresnostiam sú potrebné aj testovania antigénovými testmi, tu však má jedno odporúčanie. „Výter z hrdla je plnohodnotnejší ako výter z nosa. Aj z antigénu vieme potvrdiť 90 až 95 % pozitivitu v tej najinfekčnejšej dobe,“ tvrdí odborník rezortu zdravotníctva s tým, že zároveň vyzýva ľudí, aby si dali pichnúť aj tretiu posilňovaciu dávku. Zrušiť by sa malo aj povinné testovanie vo firmách. „Podnikateľom zanikne povinnosť testovať nezaočkovaných zamestnancov, ktorí v posledných 180 dňoch neprekonali covid,“ vyhlásil minister hospodárstva Richard Sulík. Vláda odporučila hlavnému hygienikovi do piatka zrušiť vyhlášku.

Situácia v nemocniciach

Slovenské nemocnice priemerne prijímajú asi 140 pacientov a je potešiteľné, že zdravotníci zatiaľ situáciu zvládajú. Čo je dobré, klesá aj krivka úmrtí. „V nemocniciach máme 1 700 pacientov, kapacity sú však pripravené na 5-tisíc pacientov. Pripravujú sa triážne stany, problém môže nastať, ak vypadnú zdravotníci,“ povedal na tlačovke šéf rezortu zdravotníctva Lengvarský s tým, že nemá informácie o zvýšenom počte hospitalizovaných detí, resp. o ťažkom priebehu niektorého z nich. „Teraz bude v nemocniciach pokračovať nárast, môže byť aj 100 % týždenne, a počty príjmov sa môžu dostať za týždeň k 2 000. Ale to už začnú rásť aj prepustenia pacientov, ktorí sa v omikrone relatívne rýchlo zotavujú,“ hovoria svoje očakávania analytici z portálu Dáta bez pátosu.