Danko pár dní po proteste Smeru bojoval s covidom: Je to šialená choroba, ledva som prežíval!

Predseda SNS Andrej Danko na sociálnej sieti Facebook priznal, že sa nakazil koronavírusom.

"Mám Covid a tri dni som ledva prežíval. Je to šialená choroba. Vyjadrujem obrovskú úctu každému, kto to prekonal," napísal Danko, ktorý sa ešte minulú stredu zúčastnil protestu pred Prezidentským palácom v Bratislave, kde vystupoval aj ako rečník. Predseda SNS opísal, aký nástup u neho choroba mala. "Obvolávate v zúfalstve kamarátov, pomaly neviete rozprávať ani dýchať. Druhý deň už necítite hrdlo, tretí začne kašeľ. Nič nedokážete jesť a len akýmsi zázrakom na štvrtý deň to prejde," uviedol a zároveň si neodpustil kritiku opatrení.

"To, čo mi vadí, že dva roky nie je systém pre pacientov. Ja som sa vynašiel cez kamarátov, ale čo majú robiť ľudia, ak nemajú to šťastie. Ak sa pýtajú, čo majú robiť. To im má pomôcť tá zmes inštrukcií a nezmyslov, ktorú im pošlete?," uviedol Danko, ktorému podľa vlastných slov pomohol Ivermectin, Isoprinosine, Polyoxydonium v kombinácii so sprejom do nosa a vitamínmi.

Jeho názor na očkovanie však zostal nemenný. "Viete páni, dostali ste to tam, že každý trepe iba o očkovaní. Viete, že aj očkovaní trpia a sú chorí. Nikdy som nepovedal, kto sa má alebo nemá očkovať. Nech sa každý rozhodne slobodne," dodal.