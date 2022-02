Erik Tomáš o spolupráci so Smerom: Ponuku Fica označil za trochu schizofrenickú

Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš nevylúčil spoluprácu so Smerom-SD pri blížiacich sa komunálnych voľbách.

Ponuku lídra Smeru-SD Roberta Fica však označil za trochu schizofrenickú. Podčiarkol, že karty rozdajú voliči. Do parlamentných volieb pôjde Hlas-SD podľa jeho slov určite ako samostatná strana.

"Na jednej strane sa o nás vyjadruje, že sme zradcovia, a potom nás volá do spolupráce. Je to trochu schizofrenické," reagoval Tomáš na ponuku spolupráce zo strany Fica, ktorý súčasných členov Hlasu-SD kritizoval po ich odchode z jeho strany.

Tomáš zopakoval, že z volebnej spolupráce Hlas-SD vylúčil len ĽSNS a OĽANO. Priblížil, že vylúčenie ĽSNS je ideologické a vylúčenie OĽANO súvisí s ich amatérskym riadením krajiny.

Šéf opozičného Smeru-SD v stredu opäť vyzval Hlas-SD na rokovanie o spolupráci pred jesennými komunálnymi a regionálnymi voľbami, ktorá by mala vyvrcholiť pri parlamentných voľbách. Chce, aby súčasťou rokovaní bola aj mimoparlamentná SNS. Potenciál Smeru-SD a Hlasu-SD je podľa neho veľký, pričom by mohli vyhrať parlamentné voľby s výsledkom, ktorý by stačil na zostavenie vlády len z týchto dvoch strán.