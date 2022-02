Znižovanie penzií?! Podľa Tomáša prídu terajší 40-roční o 60 eur: Farbu mal priznať aj rezort práce

Pripravovaná dôchodková reforma zníži budúce dôchodky, pretože sa má znížiť dôchodková hodnota zo 100 % na 95 % rastu priemernej mzdy.

Terajším štyridsiatnikom to ukrojí 60 eur z ich budúcich penzií. Vyčíslil to nezaradený poslanec a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš. Argumentoval, že "farbu priznalo" už aj ministerstvo práce.

"To zníženie bude znamenať, že budúcim dôchodcom budú penzie rásť postupne pomalším a pomalším tempom oproti súčasným penziám, a to napriek tomu, že odpracujú rovnako dlhý čas a za rovnakú mzdu," vysvetlil Tomáš. Dodal, že je absolútne presvedčený, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) chce takýmto spôsobom financovať rodičovský bonus, ktorý by mal stáť pol miliardy eur ročne. Ten Tomáš považuje za diskriminačný.

"My rozumieme tomu, že Krajniak chce riešiť nižšie dôchodky matiek," povedal Tomáš s tým, že podľa neho by to mal namiesto rodičovského bonusu riešiť napríklad započítaním materskej dovolenky do odpracovaných rokov alebo nejakými kompenzáciami.

Podľa Tomáša by už mali spozornieť pri pripravovanej dôchodkovej reforme aj mladšie ročníky, pretože tieto zmeny sa týkajú aj ich. V tejto podobe nezaradení poslanci združení v strane Hlas-SD Krajniakovu reformu nepodporia.