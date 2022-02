O krok bližšie k očkovaniu novou vakcínou Novavax: Kedy sa môžete zaregistrovať?

Registrácia na očkovanie vakcínou od spoločnosti Novavax by sa mala spustiť 15. februára. V stredu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Zatiaľ nespresnil, či bude možné podať vakcínu ako booster, teda posilňovaciu dávku.

Vakcíny by mali byť dodané koncom mesiaca. Minister pripustil, že aj Slovensko môže dosiahnuť svoje maximálne testovacie kapacity, ktoré sú okolo 42.000 testov denne. Zhruba o 15.000 by sa dali zvýšiť aj zapojením slinných testov či LAMP testov. Lengvarský avizuje tiež "vypínanie" niektorých dôvodov na PCR testovanie. "To znamená deti, ktoré budú antigénovo pozitívne testované, prípadne návrat zo zahraničia a podobne," načrtol.

Minister avizuje tiež celoslovenskú stránku, kde budú jednotlivé kraje informovať o dostupnosti lekárov, stave pacientov a navrhovaných opatreniach.