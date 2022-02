Smer vyzýva Hlas a SNS k spolupráci: Na čo má podľa Fica Slovensko pripraviť!

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico vyzýva stranu Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) k spolupráci.

Okrem nej pozýva k spolupráci aj Slovenskú národnú stranu (SNS). Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii.

Spolupráca by podľa Fica mala vyvrcholiť v nasledujúcich parlamentných voľbách a neskončiť pri komunálnych a regionálnych voľbách. Slovensko sa podľa jeho slov musí pripraviť na sociálne nepokoje, ku ktorým vedú rozhodnutia aktuálnej vládnej koalície.

„Chcem využiť túto situáciu, ktorá je na Slovensku a opätovne vyzvať stranu Hlas-SD na začatie rokovaní o vytvorení všetkých predpokladov na predvolebnú spoluprácu," zdôraznil Fico s tým, že Slovensko sa potrebuje pripraviť na sociálne nepokoje, keďže vláda SR podľa neho nereaguje na požiadavky ľudu v oblasti reálneho života.

Šéf Smeru-SD zdôraznil, že je ich povinnosťou spolupracovať. Potenciál Smeru-SD a Hlasu-SD totiž považuje za tak vysoký, že možno po voľbách budú schopní zostaviť vládu dvoch strán. „V prvom rade ale musí o spoluprácu prejaviť záujem aj Pellegriniho strana," dodal Fico.

Fico si myslí, že súčasná koalícia by sa mohla pokúsiť vytvárať bloky aj napríklad s pravicovými opozičnými stranami, preto by sa mali spájať aj opozičné strany, ako Smer-SD a Hlas-SD. "Musíme predpokladať, že zúfalstvo dovedie predstaviteľov strán vládnej koalície, ale aj pravicovej mimoparlamentnej opozície, teda strán, ktoré sú ku koalícii blízko, k tomu, že budú vytvárať bloky alebo jeden blok," povedal. "Realita nás núti, aby sme aj v opozícii silné politické strany takto rozmýšľali," dodal.

Šéf Smeru-SD zopakoval ambíciu strany vyhrať parlamentné voľby, ak by sa to však nestalo, bude rešpektovať výsledky aj to, že vládu má zostavovať víťaz. Nemal by problém ani s tým, aby bol premiérom líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

"Keď niekto vyhrá voľby regulárnym demokratickým spôsobom, povinnosťou jeho súputníka je rešpektovať výsledky volieb a to, že víťaz má byť poverený zostavením vlády. Tak bude (Pellegrini) predsedom vlády, ja nemám s tým žiadny problém," reagoval s tým, že v súčasnosti je potrebné ponúknuť voličom alternatívu.