Bödör namietal zaujatosť troch sudcov: Najvyšší súd rozhodol

Najvyšší súd SR (NS SR) už rozhodol o námietkach zaujatosti obvineného Norberta Bödöra voči sudcom NS SR, ktorí mali rozhodovať o jeho väzbe.

Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, momentálne predseda senátu pracuje na písomnom vyhotovení uznesenia. Po jeho vypracovaní bude doručené procesným stranám, ktoré proti nemu môžu podať sťažnosť.

Predseda senátu Juraj Kliment zrušil 19. januára termín verejného zasadnutia s obvineným Norbertom Bödörom, nariadeného na 20. januára, z dôvodu námietky zaujatosti podanej obvineným voči sudcom Jurajovi Klimentovi a Petrovi Štiftovi. Norbert Bödör následne svoju námietku zaujatosti rozšíril aj o osobu sudcu Petra Hatalu.



Špecializovaný trestný súd v Pezinku v nedeľu 16. januára nevzal obvineného nitrianskeho podnikateľa do väzby a prepustil ho zo zadržania. Sudca pre prípravné konanie totiž okrem iného konštatoval, že väzobné stíhanie obvineného v trestnej veci, v ktorej je stíhaný pre prečin a v ktorej boli zistené prieťahy, by predstavovalo neoprávnený a neprípustný zásah do ústavou garantovaného práva na osobnú slobodu, keďže navrhované väzobné stíhanie by malo nasledovať bezprostredne po výkone väzby obvineného v inej zbiehajúcej trestnej veci, ktorá trvala vyše 19 mesiacov. Proti rozhodnutiu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sťažnosť.

Kauza Valčeky sa týka úplatku vo výške niekoľko desiatok tisíc eur, ktorého prevzatie údajne priznal bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Marián K. Ten v minulosti vyšetroval kauzu odpočtov DPH známu ako Valčeky, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Ž., synovec bývalého ministra Petra Ž. Peniaze pre vyšetrovateľa mal sprostredkovať práve Norbert Bödör.