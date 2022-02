Opozícia podľa Hegera spochybňuje členstvo Slovenska v NATO: Odkaz Ficovi a Pellegrinimu

Opozícia ťahá Slovensko do roku 1998, keď sa krajina rozhodovala o tom, kam chce patriť.

Spochybňuje členstvo v Európskej únii a NATO, čo je pre Slovensko jediné bezpečné miesto. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády. Teraz je podľa neho čas ukázať, že Slovensko je zodpovedný a relevantný partner.

"Keď si zoberiete všetky Ficove a Pellegriniho vlády, keď mali v rukách moc a zodpovednosť, tak deklarovali, že Slovensko je zodpovedný partner. Mali plné ústa toho, že sme súčasťou (NATO, poznámka TASR) a patríme do jadra," poznamenal predseda vlády. Partnerstvo v NATO je podľa Hegera o tom, že krajina nielen berie, ale aj dáva, uvedomuje si silu spojenectva a nie je partnerom len do dobrého počasia.

Pripomenul, že po období vlád Vladimíra Mečiara sa o Slovensku hovorilo, že zmeškalo vlak z hľadiska integrácie do EÚ. Také slová sa Slovákom podľa Hegera nepočúvali dobre. "Som si istý, že ktorákoľvek suverénna krajina chce rozhodovať o svojej budúcnosti sama. Je to právo demokratickej krajiny a je to právo občanov demokratickej krajiny," podotkol premiér. Dodal, že nie je správne, ak my chceme takto rozhodovať za inú demokratickú krajinu, akou je Ukrajina.

"Ak sa takýmto spôsobom vyjadrujú opoziční lídri na úkor Ukrajiny, tak to považujem za veľmi nemiestne a nekorektné," podotkol Heger. Chce, aby sa so susedmi budovali dobré vzťahy a Slovensko malo v ich očiach dobré meno.