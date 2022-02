Prehľad očkovania v Trnavskom kraji: Vakcínu môžu dostať aj deti od 5 rokov

Nasledujúce očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bude prebiehať vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v sobotu (5. 2.) v Dunajskej Strede a Skalici a v nedeľu (6. 2.) v Trnave. Vo všetkých budú očkovať dospelých a aj deti od päť rokov, registrovaných aj neregistrovaných záujemcov. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.

Popri tom bude počas víkendu očkovať záujemcov aj Fakultná nemocnica (FN) Trnava. V sobotu vo VOC na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana budú od 8.00 do 11.00 h očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech deti od päť do 11 rokov. Od 10.00 do 12.00 h budú vakcínu podávať záujemcom od 12 rokov.

Na Strednej zdravotníckej škole v Skalici budú deti od päť do 11 rokov očkovať v čase od 8.00 do 11.00 h. Ostatných záujemcov od 12 rokov v čase od 11.00 do 12.00 h.V nedeľu zaočkujú vo VOC na SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej ulici v Trnave v čase od 8.00 do 12.00 h deti vo veku od päť do 11 rokov vakcínou od Pfizer/BioNTech. Od 12.00 do 14.00 h budú podávať záujemcom od 18 rokov vakcínu Janssen.

Vo FN Trnava počas soboty a nedele budú podľa informácií na webe očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech od 8.45 do 11.45 h registrovaných dospelých a od 12.30 do 13.45 h neregistrovaných záujemcov a deti do 12 rokov.

Záujemcovia, ktorí idú na tretiu dávky vakcíny, si musia priniesť potvrdenie o očkovaní druhou dávkou. Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti a preukaz poistenca. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej alebo tretej dávky vakcíny.