Turisti, opatrne: Na horách hrozia spontánne veľké lavíny

Vplyvom veľmi silného vetra a výdatných zrážok pretrváva vo všetkých pohoriach zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke.

Tam, kde nový sneh vietor netransportoval až do pásma lesa, je ufúkaný do nebezpečných dosiek, ktoré nie sú previazané so staršou, častokrát ľadovou vrstvou. Uvoľnenie takýchto útvarov je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, a ich stabilita sa veľmi ťažko posudzuje.

Šírenie napätia môže spôsobiť veľmi dlhý odrth, a tak hrozia v pohoriach stredné a veľké lavíny. Na severných expozíciách sa v profile nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu, ktorý pôsobí v profile snehu destabilizujúco. Naďalej sa predpokladá aj výskyt spontánnych lavín. Tendencia lavínového nebezpečenstva počas dňa je vplyvom vetra a zrážok jemne stúpajúca

Počasie a snehová pokrývka: Výdatné zrážky počas víkendu boli sprevádzané silným SZ vetrom, ktorý dosahoval silu víchrice. V priebehu utorka bude prechádzať horstvami na zrážky bohatý frontálny systém spojený so silným vetrom, ktorého sila bude dosahovať 30 metrov za sekundu (108 km/h).

Tento vývoj počasia spôsobuje, že sneh je v pohoriach rozmiestnený veľmi nerovnomerne. Náveterné strany štítov, sediel a rebier sú takmer bez snehu alebo vyfúkané na tvrdú ľadovú vrstvu, naopak na záveterných stranách (hlavne J a JV) je sneh uložený v tvrdých doskách a vankúšoch, ktoré môžu dosahovať hrúbku až 150cm.

Rôzna hrúbka a tvrdosť naviatych dosiek spôsobuje veľmi ťažký odhad bezpečnej stopy. Najvýraznejšie pribudlo snehu v pásme lesa, kde bol sfúkavaný silným vetrom. Vzhľadom na očakávaný prechod ďalších frontov spojených so silným vetrom je tendencia lavínového nebezpečenstva zotrvalá.