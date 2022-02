Šéf Klubu 500: Ak nechce štát skolabovať, zdravotníkov treba slušne zaplatiť

Štát by mal zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov podporiť. A to nielen adekvátnym finančným ohodnotením, ale aj jasnými postojmi. V stanovisku to zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Reagoval tak na utorkový parlamentný výbor, pred ktorým prezentovali svoje požiadavky Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) a Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. "Ak nechceme nechať zdravotníctvo skolabovať, štát musí k požiadavkám zdravotníckeho personálu, a, samozrejme, aj lekárov, pristupovať podobne, ako to vidíme v susedných krajinách. Je to jediná šanca, ako udržať kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku," uviedol Gregor. Poukázal na to, že v Česku, Maďarsku a Poľsku pristupujú k výraznému zvýšeniu miezd zdravotníckemu personálu.

SK SaPA okrem iného navrhuje, aby sa koeficient pre výpočet mzdy sestier a pôrodných asistentiek zvýšil najmenej o 40 percent. Mzda by tak mohla narásť o 300 eur v hrubom. Rezort zdravotníctva zatiaľ hovorí na základe vypracovanej analýzy o 200-eurovom zvýšení platov. Klub 500 preto opäť upozorňuje na odchody sestier do zahraničia.

Prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová pred výborom poukázala na to, že aktuálny spôsob odmeňovania sestier nie je ani spravodlivý, ani motivujúci. Podľa komory by mal byť princíp odmeňovania rovnaký pre všetky sestry bez ohľadu na to, kde pracujú, teda či ide o sestry v ambulancii, nemocniciach, zdravotníckych či nezdravotníckych zariadeniach. Odmeňovanie by malo tiež odrážať dosiahnuté vzdelanie a príslušné kompetencie. Pri odmeňovaní by sa mala brať do úvahy aj dĺžka praxe.

Sestry tiež chcú zlepšiť pracovné podmienky, zjednodušiť vedenie zdravotnej dokumentácie, a to najmä elektronizáciou zdravotníckeho systému. Komora takisto požaduje znížiť počet pacientov na jednu sestru, ktorá ich má v súčasnosti na starosti až 15. Potrebné je tiež podľa Lazorovej odstrániť nadčasy sestier, prípadne zabezpečiť ich preplácanie. Dôležité je aj venovať pozornosť výberu manažmentu, posilneniu kompetencií sestier a prijatiu viac študentov na ošetrovateľské odbory.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na výbore sestry uistil, že ich požiadavky, najmä čo sa týka zvýšenia platov, podporuje. V tejto súvislosti vedie s rezortom financií rokovania. Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský zas v utorok pred výborom zdôraznil, že ak chce štát zlepšiť situáciu medzi záchranármi, je nevyhnutné okrem zvýšenia platov aj zavedenie výsluhového dôchodku. So zavedením výsluhových dôchodkov pre záchranárov minister Lengvarský súhlasí. "Potrebné je to však správne nastaviť," uviedol na zasadnutí výboru.