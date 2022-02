Slováci vyrážajú na pumpy a do obchodov v Poľsku aj Maďarsku: O koľko je u susedov lacnejšie?

Vyraziť za hranice sa oplatí! Dôvodom častých ciest Slovákov do Poľska a Maďarska sú výrazne nižšie ceny viacerých typov výrobkov.

Severní susedia totiž od utorka na pol roka zlacnili nielen pohonné látky, na ktoré zaviedli nižšiu DPH z doterajších 23 % na 8 %, ale zaviedli aj nulovú DPH na potraviny. Našinci vo veľkom mieria tankovať aj do Maďarska, kde sú ceny benzínu aj diesla oveľa nižšie, no z nášho porovnania vychádza, že základné potraviny tam sú o niečo drahšie.

Poľsko

Potraviny

Bezlaktózové potraviny sú oveľa výhodnejšie

Anna (75), Ladomírová (okr. Svidník), dôchodkyňa

- Prišla som sa do poľského mesta Dukla presvedčiť, či je pravda, že majú skutočne taký lacný benzín aj potraviny. Oplatilo sa pricestovať, lebo napríklad ja kupujem bezlaktózové potraviny a v Poľsku to je o polovicu lacnejšie.

SR: Chlieb konzumný 900 g: 1,19 €

PL: Chleb konzumný 900 g: 0,92 €/4,21 zl

Polohrubá múka 1 kg: 0,69 €

Polohrubá múka 1 kg: 0,41 €/1,88 zl

Mlieko 1 l: 1,05 €

Mlieko 1 l: 0,51 €/ 2,34 zl

Maslo 250 g: 3,39 €

Maslo 500 g: 3,49 € / 15,98 zl

Pohonné hmoty

Usporil som 30 eur

Stanislav (34), Spišské Hanušovce (okr. Kežmarok), učiteľ

- Na pumpu od domu to nemám ani 10 kilometrov. Nafta aj benzín tu boli vždy lacnejšie. No dnes je to naozaj výrazný rozdiel. Na plnej nádrži, ktorá má skoro 90 litrov, som ušetril asi 30 eur. Ja som spokojný, Poliaci sú radi, že im robíme tržby, a našu vládu asi vôbec netrápi, že štát neustále prichádza o veľké peniaze.

Porsche Cayenne

Objem nádrže: 100 litrov diesla

Natankoval: 92,42 litra

Cena litra diesla v Poľsku: 5,32 zl = 1,16 €

Cena litra diesla na Slovensku: 1, 48 €

Zaplatil: 107, 87 €

Ušetril: 28, 91 €

Za 15 minút cesty som v pluse 15 €

Maroš (47), Spišská Stará Ves (okr. Kežmarok), živnostník

- Dnes som prišiel zistiť, koľko bude stáť nafta. Natankoval som plnú nádrž a ušetril som vyše 15 eur. A to mám túto pumpu od domu pár kilometrov, takže je to zdržanie ani nie 15 minút.

Suzuki Vitara 1,6 VTT

Objem nádrže: 47 litrov benzínu

Natankoval: 41,75 litra

Cena litra benzínu v Poľsku: 5,34 zl = 1,16 €

Cena litra benzínu na Slovensku: 1, 53 €

Zaplatil: 48, 43 €

Ušetril: 15,44 €