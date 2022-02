Zdravotnícke zariadenia pred návalom pacientov pre omikron: Koľko zdravotníkov chýba v nemocniciach?!

Rozbieha sa to. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (52) bude v najbližších týždňoch v jednom momente potrebovať nemocničnú starostlivosť až 5 000 pacientov.

To je spomedzi všetkých vĺn COVID-19 najviac, keď­že doterajší strop bol 4 000 ľudí v nemocniciach. Minister odhaduje prudký rast najbližšie dva až tri týždne. Infikovaných bude naraz až 500-tisíc obyvateľov Slovenska, no veľká väčšina z nich bude mať ľahký priebeh. Problémom je, že o tú menšiu časť pacientov sa bude musieť starať menej zdravotníkov, ktorí už teraz chýbajú v nemocniciach. Tie tak nevylučujú, že sa o chorých budú starať aj pozitívne sestry či lekári, ktorí nebudú mať príznaky, čo dovoľuje vyhláška.

Skalica (- 44)

Počet PN stúpol deväťnásobne

Jakub Rybár, riaditeľ, Fakultná nemocnica Skalica

- Momentálne evidujeme 44 zamestnancov, ktorí sú pozitívni na koronavírus, alebo sú v preventívnej karanténe. Až 70 % z týchto zamestnancov sú zdravotné sestry, v karanténe sú aj štyria lekári, šesť iných zdravotníckych zamestnancov a traja nezdravotníci. V porovnaní s pondelkom minulého týždňa vzrástol počet zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať, takmer deväťnásobne. S nárastom pozitivity v prípade personálu súvisí aj zatvorenie diabetologickej ambulancie a zrušenie odberov krvi v prvom februárovom týždni. Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 27 pacientom s ochorením COVID-19, z nich deväť je očkovaných.

Zvolen (- 46)

Problémy sú pre zatvorené školy

- Nemocnica AGEL Zvolen už zaznamenala nápor omikronovej vlny pandémie, a to najmä v oblasti výpadku zamestnancov. Nie je to však z dôvodu ich covid pozitivity, ale v súvislosti so zatvorením škôl. Nemocnica podľa príkazu Ministerstva zdravotníctva SR pripravuje v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom veľkokapacitný stan na testovanie pacientov. Chýba nám 46 kolegov, z toho deviati majú koronavírus potvrdený, štyria sú v karanténe a dvaja na covidovej OČR. Chod nemocnice zatiaľ ohrozený nie je, snažíme sa v plnej miere zabezpečiť starostlivosť o všetkých akútnych pacientov.